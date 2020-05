Naast het economisch relancecomité richt de Vlaamse regering ook een maatschappelijk relancecomité op. Dat kondigde Vlaams minister-president Jan Jambon zondag aan in "De Zevende Dag" (Eén). Beide comités gaan in de toekomst in elkaar schuiven, voegde hij eraan toe.

Naast het economisch relancecomité richt de Vlaamse regering ook een maatschappelijk relancecomité op. Dat kondigde Vlaams minister-president Jan Jambon zondag aan in 'De Zevende Dag' (Eén). Beide comités gaan in de toekomst in elkaar schuiven, voegde hij eraan toe.

Jambon stelde dat het Vlaams relanceplan zowel een economisch als een maatschappelijk luik zal hebben. Het economisch relancecomité werd een tiental dagen geleden opgericht.

Vrijdag zette de Vlaamse regering het licht op groen voor het maatschappelijke relancecomité. Het volstaat niet om alleen de economie er bovenop te helpen, maar ook maatschappelijk is er heel wat werk nodig, luidt de redenering. Het maatschappelijk relancecomité moet de Vlaamse Regering helpen om 'de impact van de coronacrisis op onze samenleving zo goed mogelijk op te vangen door de schade die wordt toegebracht aan ons maatschappelijk weefsel, zo veel mogelijk te vermijden, in te perken of te herstellen. Vervolgens moeten we ook nadenken over hoe we dit weefsel opnieuw kunnen versterken en opnieuw veerkrachtig maken in deze nieuwe context.'

Het comité moet aanbevelingen formuleren over het psychisch welzijn - mentaal welbevinden, eenzaamheid, familiale stress, verslavingsproblemen, posttraumatische stress en stress bij het zorgpersoneel en de hulpverleners -, welzijn en armoedebestrijding - preventieve gezondheidszorg, organisatie van gezondheidszorg, evolutie van het profiel van de armoede -, vrije tijd, sport, verenigingsleven en religie.

Voorts worden ook aanbevelingen verwacht over onderwijs en vorming, inburgering en integratie, en over communicatie, versnelde digitalisering en privacy. Het maatschappelijk comité bestaat uit specialisten uit diverse geledingen van de maatschappij: socio-econoom Ive Marx, gezondheidseconoom Lieven Annemans, professor seksueel strafrecht Liesbet Stevens, expert smartcities en inrichting van openbare ruimten Pieter Ballon, Emmaüs-bestuurder Inge Vervotte, onderwijspsycholoog Wouter Duyck, hoogleraar mobiliteiswetenschappen Elke Hermans, Sabine Bourgeois van het Oranjehuis en Alexandra Smarandescu, de voorzitster van de Vlaamse Jeugdraad.

Jambon erkende dat er geen specifieke afgevaardigde is van de culturele sector, maar dat geldt volgens hem ook voor andere sectoren, terwijl het relancecomité niet oneindig uitgebreid kan worden. 'Bovendien ben ik ook minister van Cultuur en ik zal erop toezien dat ook de cultuur aan bod komt', stelde de minister-president nog.

Minister-president Jambon benadrukte voorts dat het belangrijk is om een nieuwe opflakkering van het cononavirus te vermijden. Daarvoor moeten de testen opgedreven worden en moet aan contactopvolging gedaan worden. 'Zo kunnen we de zieken in quarantaine plaatsen en niet langer heel de maatschappij, zoals in de eerste fase', aldus Jambon.

Jambon wees er ook op dat intussen alle bewoners en personeelsleden van de woonzorgcentra intussen getest zijn. En daaruit blijkt dat de toestand dezelfde is als in de ziekenhuizen. Enkel in 30 procent van de woonzorgcentra zijn er problemen. De woonzorgcentra als argument gebruiken voor een herfederalisering gaat voor de N-VA'er dus niet op. 'Het noorden en zuiden van het land hebben ook een zeer verschillende blik op de zorg.'

