De finale vergadering voor een Brussels regeerakkoord loopt dan toch niet zo gesmeerd als uit de verklaringen over de goede sfeer waarover de onderhandelaars het dinsdagmiddag bij hun aankomst aan het Brussels Parlement het hadden. Open VLD wil MR erbij.

Om 15.30 uur was de vergadering nog steeds niet begonnen. Struikelblok blijft de vraag van Open VLD om de MR mee in de Brusselse regering op te nemen.

Rond 13 uur waren de onderhandelaars van socialisten, groenen, Open VLD en Défi allen in het Brussels Parlement voor wat de finale onderhandelingen voor regeerakkoord moest worden.

Maar Open VLD bleef aandringen op de komt van MR. Daarvoor was zelfs Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten afgezakt naar de Lombardstraat, het adres van de Brusselse assemblee, zo wordt door een onderhandelaar bevestigd. Voorlopig zijn de onderhandelingen dus nog niet gestart.

Optimisme

Bij aanvang klonk er nochtans optimisme bij de onderhandelaars. 'We hebben met zes partijen de wil om zo snel mogelijk af te ronden en samen een mooi akkoord af te sluiten', aldus Laurette Onkelinx (PS) op de vraag of er een kans was dat MR nog tot de Brusselse regering zou toetreden. 'Men moet nooit de laatste rechte lijn onderschatten', aldus Onkelinx.

'Ik wil voortwerken met de zes partijen met wie we in een goede sfeer de stad gaan veranderen', aldus Elke Van den Brandt (Groen). De werkgroepen hebben ook volgens haar goed gewerkt. Pascal Smet (One.brussels-SP.A) beperkte zich tot de mededeling dat 'we gaan voortwerken'.