Nadat de uitgeverij eerder besloot om een tekst van Carl Devos te schrappen, kreeg politiek journalist Jan De Meulemeester de vraag om een tekst aan te leveren.

'En nu is het aan ons', is de titel van het nieuwe boek van Tom Van Grieken. De Vlaams Belang-voorzitter beschrijft er de remonte van zijn partij sinds zijn aantreden.

Aanvankelijk was aan politicoloog Carl Devos (UGent) gevraagd om een voorwoord te schrijven, maar dat werd door de uitgeverij geschrapt omdat het 'te kritisch' zou zijn. Het resultaat werd beschouwd als slechte reclame, schrijft De Standaard.

In de plaats daarvan werd politiek journalist Jan De Meulemeester om een tekst gevraagd, die wel in het boek zal verschijnen. De Meulemeester gaf de tekst donderdag vrij aan Knack.

Lees hier de volledige tekst van Jan De Meulemeester: 'Mag dat wel, een voorwoord schrijven voor een boek van Vlaams Belang?

'En nu is het aan ons', is de titel van het nieuwe boek van Tom Van Grieken. De Vlaams Belang-voorzitter beschrijft er de remonte van zijn partij sinds zijn aantreden. Aanvankelijk was aan politicoloog Carl Devos (UGent) gevraagd om een voorwoord te schrijven, maar dat werd door de uitgeverij geschrapt omdat het 'te kritisch' zou zijn. Het resultaat werd beschouwd als slechte reclame, schrijft De Standaard. In de plaats daarvan werd politiek journalist Jan De Meulemeester om een tekst gevraagd, die wel in het boek zal verschijnen. De Meulemeester gaf de tekst donderdag vrij aan Knack.