Met het vertrek van Didier Reynders en Charles Michel verdwijnen de twee MR-zwaargewichten uit de regering. Wie de nieuwe premier wordt, is nog lang niet duidelijk.

Met het vertrek van Didier Reynders naar Europa beginnen ook de speculaties over wie de nieuwe premier wordt. Als dat een partijgenoot moet zijn, gaan alle blikken in de richting van Sophie Wilmes. Zij is momenteel minister van Begroting, en geldt als een vertrouwelinge van Charles Michel. Als er nog geen nieuwe regering gevormd is op het moment dat Charles Michel vertrekt, dan zou zij de eerste vrouwelijke premier van het land kunnen worden.

Duidelijk is dat zij de laatste jaren gegroeid is in haar rol, maar het is nog helemaal niet zeker of ze ook effectief in een soort interim-functie aan de slag zal kunnen, denkt politiek journalist Olivier Mouton.

Met het vertrek van Didier Reynders en Charles Michel blijft er opnieuw nog wat minder over van de groep die in 2014 aan de start van de allereerste Zweedse coalitie. De enige vicepremier van toen die nu nog overblijft, is Alexander De Croo. Hij laat voorlopig niet in zijn kaarten kijken, en dat geldt ook voor de andere liberale kanshebbers Maggie De Block en voorzitter Gwendolyn Rutten.

Bij CD&V duikt de naam op van Koen Geens, maar de partij, die recent nog Kris Peeters naar het Europees parlement zag vertrekken, neemt een afwachtende houding aan, en onthoudt zich van voorspellingen.

De vraag blijft of de federale formatie een versnelling hoger kan schakelen, nu Didier Reynders zich opmaakt voor zijn vertrek. De voorgedragen europese commissarissen worden voor hun benoeming onderworpen aan een 'examen', waarbij ze ondervraagd worden over hun plannen. Verwacht wordt dat nu veel aandacht daarnaartoe zal gaan. 'We zien wel hoe dat de komende maanden allemaal georganiseerd wordt', zei Reynders zaterdagavond over zijn opdracht als informateur.