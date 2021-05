Na de sanctie van Kamerlid Theo Francken (N-VA) over de schending van de geheimhoudingsplicht vraagt zijn partij aan Kamervoorzitster Eliane Tillieux (PS) een onderzoek naar een tweet van een Ecolo-Kamerlid te starten.

Dat blijkt uit een brief van fractieleider Peter De Roover aan de Kamervoorzitster, die Belga kon inkijken.

Donderdag raakte bekend dat Francken tot aan het zomerreces wordt geweerd uit de Kamercommissies waarop de geheimhoudingsplicht van toepassing is. Het N-VA-Kamerlid verliest ook drie maanden lang 20 procent van zijn parlementaire vergoeding.

Aanleiding is een tweet waarin Francken had gemeld dat België dit jaar niet zou deelnemen aan een Franse missie in Mali. Dat nieuws kwam uit de commissie Opvolging van Buitenlandse Missies, waarvoor geheimhoudingsplicht geldt. Francken was absoluut niet te spreken over de sanctie. Hij spreekt tegen dat hij de geheimhouding heeft geschonden en heeft het over een politieke beslissing van de meerderheidspartijen.

Aanwezigheid

Daags nadien gaat N-VA in de tegenaanval. In een brief aan de Kamervoorzitster citeert fractieleider De Roover een tweet van Ecolo-Kamerlid Guillaume Defossé van einde maart. Die laakt daarin dat zijn MR-collega Denis Ducarme in de media een show opvoert over de F-35, maar in de commissie Legeraankopen verstek laat. Ducarme is overigens geen lid van die commissie. 'De geheimhoudingsplicht die bestaat in zowel de Commissie voor Opvolging van Buitenlandse Missies als in de Commissie voor Legeraankopen en -verkopen geldt voor de inhoud, maar mededelingen over aanwezigheden en de stemhoudingen bevatten uiteraard ook wezenlijke informatie en mogen daarvan niet uitgesloten worden', aldus De Roover. Hij vraagt daarom aan de voorzitster na te gaan of de geheimhoudingsplicht hiermee geschonden is.

