De politie heeft het schieten op rijdende voertuigen strenger geregeld. In de nasleep van de zaak-Mawda is een handboek in die zin aangepast, terwijl er ook een nieuwe opleiding 'achtervolgen' komt. Ook de zaak-Chovanec leidt tot een aangepaste cursus.

Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws.

Het politiehandboek 'achtervolgen en intercepteren van voertuigen' van augustus 2015 beschreef uitvoerig de risico's van een schot naar de banden, maar stelde ook: 'de enige mogelijkheid om de rit van een voertuig af te remmen en tot stilstand te brengen is om te proberen een of meerdere banden leeg te laten lopen'. In het handboek stond daarnaast een afbeelding die toont hoe een agent correct naar een band kan vuren. De gids is echter in tegenspraak met een nota van de directie van de wegpolitie van vlak ervoor. Sinds het rapport van comité P heeft de politie het handboek aangepast aan de nota.

Dat blijkt nu uit een vraag van SP.A-Kamerlid Ben Segers aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en wordt bevestigd door de federale politie.'We hebben de illustratie weggehaald en nog meer de klemtoon gelegd op de risico's en waarom het afgeraden is om te vuren op een rijdend voertuig', zegt een politiewoordvoerder. Op 1 oktober 2020 zijn de aanpassingen in het handboek aangenomen. Het principe is dat er niet op rijdende voertuigen wordt geschoten, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden. De politie rolt volgens de kranten omwille van de Mawda-zaak vanaf dit jaar ook een nieuwe opleidingsmodule 'narijden en achtervolgen' uit.

Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws.Het politiehandboek 'achtervolgen en intercepteren van voertuigen' van augustus 2015 beschreef uitvoerig de risico's van een schot naar de banden, maar stelde ook: 'de enige mogelijkheid om de rit van een voertuig af te remmen en tot stilstand te brengen is om te proberen een of meerdere banden leeg te laten lopen'. In het handboek stond daarnaast een afbeelding die toont hoe een agent correct naar een band kan vuren. De gids is echter in tegenspraak met een nota van de directie van de wegpolitie van vlak ervoor. Sinds het rapport van comité P heeft de politie het handboek aangepast aan de nota. Dat blijkt nu uit een vraag van SP.A-Kamerlid Ben Segers aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en wordt bevestigd door de federale politie.'We hebben de illustratie weggehaald en nog meer de klemtoon gelegd op de risico's en waarom het afgeraden is om te vuren op een rijdend voertuig', zegt een politiewoordvoerder. Op 1 oktober 2020 zijn de aanpassingen in het handboek aangenomen. Het principe is dat er niet op rijdende voertuigen wordt geschoten, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden. De politie rolt volgens de kranten omwille van de Mawda-zaak vanaf dit jaar ook een nieuwe opleidingsmodule 'narijden en achtervolgen' uit.