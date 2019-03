Na oproer in Verviers: Theo Francken organiseert 'Waals-Luikse avond' in Lubbeek

De lezing van ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) die op 19 februari had moeten doorgaan in Verviers, maar toen geschrapt werd na protest, zal plaatsvinden in zijn eigen gemeente Lubbeek op 9 april.