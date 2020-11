De regering-De Croo sluit niet uit dat ze met nieuwe initiatieven komt om de coronamaatregelen juridisch te kaderen.

Dat bevestigt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).

De regering reageert zo onder meer op de vraag van grondwetspecialisten. Zij willen al langer een zogenaamde coronawet. Die zou de juridische basis van de strenge maatregelen beter moeten onderstutten. 'In die teksten zou bijvoorbeeld moeten staan wanneer een algemene invoering van mondmaskers ingevoerd kan worden. Of waarin men duidelijk zegt wanneer en waar de burgemeester moet ingrijpen', zei expert Stefan Sottiaux (KUL) begin oktober nog in Knack. Onder meer in Nederland is er al zo'n coronawet.

Sottiaux was begin deze maand een van de 25 ondertekenaars van een opiniestuk in De Standaard die de vraag naar een coronawet opnieuw op scherp stelde. Ook Hendrik Vuye (UNamen) en Patricia Popelier (UAntwerpen) steunden de oproep.

Raad van State

De regering benadrukt dat de huidige coronamaatregelen - die telkens via een ministerieel besluit worden uitgevaardigd - perfect legaal zijn. Men verwijst hiervoor naar recente uitspraken van de Raad van State. Toch staat de regering-De Croo open voor nieuwe voorstellen.

Een van de denksporen die de ronde doet binnen de regering is om een dertien jaar oude wet te updaten. Het gaat om de 'wet betreffende de civiele veiligheid' van 2007. Onder meer op basis van die wet gaf de Raad van State de regering het fiat om de cafés en restaurants te sluiten.

De wet zag echter het levenslicht in een tijd waarin van covid-19 nog geen sprake was. Met een update zou daaraan een mouw kunnen worden gepast.

Om verder overleg alle kansen te geven, wil men zich hoe dan ook nog op geen enkele piste laten vastpinnen.

