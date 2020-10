Volgens Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) is er intensief overleg geweest met het federale testplatform en zal er vrijdag toch extra testcapaciteit zijn voor de Vlaamse woonzorgcentra.

'We hebben voor vrijdag bijkomende testen voor Vlaamse woonzorgcentra gevraagd en gekregen', zo tweet de CD&V-minister donderdag.

Eerder op de dag raakte bekend dat het federale testplatform vrijdag volledig volzet is. De Vlaamse woonzorgcentra hebben dan ook donderdagavond de boodschap gekregen dat ze voor vrijdag geen bijkomende testen zouden kunnen aanvragen, ook niet voor uitbraakgerichte tests. Vanaf zaterdag zou er wel opnieuw voldoende capaciteit zijn.

Die boodschap leidde meteen tot behoorlijk wat ongerustheid en kritiek op het terrein. Maar volgens Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) is er na intensief overleg met het federale testplatform toch beslist om extra capaciteit te voorzien voor de Vlaamse woonzorgcentra. 'Absoluut essentieel dat we testen bij de meest kwetsbaren kunnen verder zetten. Dit moet dé prioriteit zijn bij testen', tweet de CD&V-minister.

'Dat is goed nieuws voor morgen', reageert N-VA-parlementslid Lorin Parys. 'Maar ik vraag garanties voor elke dag van de volgende weken. Ik wil dat iedere bewoner van een woonzorgcentrum en ieder personeelslid getest kan worden wanneer daar reden toe is', zegt Parys.

De N-VA'er vindt ook dat de 'chaos' moet stoppen. 'Gisterenavond iedereen vertellen dat er geen testen zijn, deze ochtend bevestigen dat het testen morgen niet zal lukken en nu die boodschap weer 180 graden bijstellen is onnodig onrust creëren bij mensen die zich nu moeten kunnen focussen op zorg', klinkt het.

Eerdere kritiek vandaag

'Dit kan gewoon niet', zei Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) eerder vandaag. 'Het is redelijk onwaarschijnlijk dat men eerst de preventieve testen in de woonzorgcentra moest schorsen omdat er federaal geen testcapaciteit was, maar morgen (vrijdag, red.) kunnen ook de woonzorgcentra waar er een uitbraak is niet testen. Op die manier laat de federale regering onze bewoners en onze helden van de zorg in de woonzorgcentra in de steek', zegt Parys.

'Na zeven maanden coronacrisis is het minste wat je mag verwachten dat er op elke dag voldoende capaciteit is om testen te analyseren', meent de N-VA'er. 'Het is voorlopig maar voor een dag, maar de winter moet nog beginnen en we hebben 35 woonzorgcentra met uitbraken en dus maak ik me zorgen', klinkt het.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zei vorige week nog dat hij 'not amused' was dat men op federaal niveau bepaalde afspraken rond de testcapaciteit niet kon naleven. Hij zei toen ook dat hij meer garanties over de testcapaciteit zou eisen op de interministeriële conferentie. 'Ik ga hem nu vragen welke garanties daar gegeven zijn want dit kan gewoon niet. Punt', reageert Parys nog.

Reactie Groen: Wouter Beke 'moet stoppen met de paraplu open te trekken'

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke 'moet stoppen met de paraplu open te trekken'. Dat zei Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout (Groen) in een reactie op het tijdelijke tekort aan coronatests voor de Vlaamse woonzorgcentra. 'Hij wijst naar het federale niveau terwijl hij het afgesproken aantal tests moet afdwingen', meent Vaneeckhout.

'Nog geen week geleden vroeg Beke harde garanties voor voldoende testen in de Vlaamse woonzorgcentra. Hij beloofde dat onze woonzorgcentra altijd genoeg testen zouden hebben. Nog geen week later is er een tekort', zegt Jeremie Vaneeckhout. Hij gaat nog een stap verder. 'Wij vragen ons echt af of deze minister werkelijk opkomt voor de belangen van onze rusthuisbewoners en de sector'.

Volgens Vaneeckhout staan we voor 'een cruciaal moment'. 'De epidemie zwelt heel snel aan. Corona houdt onze woonzorgcentra en andere zorginstellingen weer steeds meer in een houdgreep. Vroegdetectie- en signalisatie is in deze fase cruciaal. Zo kan men snel reageren. Welzijnsminister Beke weet dit al maanden, toch is hij niet voorbereid. Dat is onvoorstelbaar', aldus Vaneeckhout.

Zorgnetwerk VLOZO: 'Overheid moet dringend de testcapaciteit verhogen'

'De overheid moet dit probleem dringend verhelpen', reageerde gedelegeerd bestuurder Peter Marquebreuck van het Vlaams onafhankelijk zorgnetwerk VLOZO. 'We kunnen niet blijven smeken om die capaciteit te verhogen. Dit is niet normaal. We hameren er al maanden op dat testen erg belangrijk is, en dan krijg je dit. We zitten echt in een crisissituatie, dan kun je toch niet meer afkomen met verhalen van rantsoenering. Blijkbaar is er voldoende capaciteit om topvoetballers om de haverklap te testen, maar voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving is er ineens een probleem. Het is aan de overheid om daar iets aan te doen. Ik krijg trouwens ook veel reacties van leden die gefrustreerd zijn, omdat de resultaten van tests zo lang op zich laten wachten. Soms duurt dat vijf dagen eer je uit de onzekerheid wordt gehaald. Ook dat kan beter.'

