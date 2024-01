Na ophef in Mechelen: pro-Palestijnse activisten verstoren toespraak Gents burgemeester De Clercq

De nieuwjaarspeech van Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) werd zondag verstoord door een groep betogers die met slogans opriepen tot een staakt-het-vuren in Gaza. Een vijftal mensen werd aangehouden.

In zijn nieuwjaarstoespraak verwees Gents burgemeester Mathias De Clercq naar het eerste normale jaar na Corona. ‘Er zijn weer volle cafés!’ Maar op dat moment was een groep actievoerders op de eerste rijen voor het podium slogans beginnen te roepen zoals ‘Free, free Palestina!’. De Clercq onderbrak zijn speech om hen tot rust aan te manen en ook Pierke Pierlala sprak hen rechtstreeks aan. Maar de betogers hielden niet op. De Clercq ging dan maar door en sprak in zijn toespraak over een woelig jaar waarin Gent geen eiland is, maar ook de oorlog in Oekraïne, de aardbeving in Turkije en de oorlog in Gaza tot in Gent reikte. ‘Stop deze horror!’, zei hij. Maar ook dat kon de actievoerders niet tot bedaren brengen.

Na zijn speech nam Pierke Pierlala het woord, maar ook toen hielden de betogers niet op. Burgemeester De Clercq kwam nog persoonlijk bemiddelen, maar toen dat niet lukte, werden een vijftal mensen administratief aangehouden en weggeleid. De dag voordien hadden al zo’n 1.200 mensen verzameld onder de stadshal om te protesteren tegen het geweld in Israël en de Gaza.

In zijn toespraak keek De Clercq vooruit naar 2024 waarin Gent de Europese jongerenhoofdstad wordt, en naar 2030 waar Gent kandidaat is als culturele hoofdstad van Europa. ‘Gent is een stad die nooit stil staat! Gent is een stad van veel dromen en veel avonturen. Draag goed zorg voor elkaar en wees lief voor elkaar!’

Het evenement onder de stadshal was aan zijn 23ste editie toe. Er werden 28.000 gratis drankjes verdeeld, omgerekend zo’n 7.000 liter drank: van bier en glühwein tot water, frisdrank en soep. Ondanks de ijzige wind en de sneeuw, kwamen toch enkele duizenden mensen naar de stadshal, sommigen met een strijkplank als geïmproviseerde tafel.