Vlaams Parlementsleden Maurits Vande Reyde en Tom Ongena willen een onmiddellijke stop op subsidies aan organisaties en personen die fake news en complottheorieën over covid-19 verspreiden.

Vorige week raakte bijvoorbeeld bekend dat opleidingen van 'De Levenschool' subsidies uit de MKO-portefeuille en steun via opleidingscheques krijgen. 'De directeur en lesgevers van deze school verspreiden gretig complottheorieën over covid-19, onder meer via het magazine 'BioGezond'.

Daarin roepen ze bijvoorbeeld op om 'op te houden met de corona-onzin', beweren ze dat corona niet erger is dan een gewone griep en leggen ze de link tussen corona en 5G-straling', klinkt het in het persbericht van de Vlaamse liberalen. Dergelijke situaties waarin bedrijven en studenten een deel van de opleidingskost terugkrijgen willen Vande Reyde en Ongena nu vermijden.

'Dat er in deze tijden nog steeds organisaties en personen erkend zijn die op grote schaal fake news verspreiden over covid-19, is te gek voor woorden', zegt Maurits Vande Reyde. op hun voorstel werd vorig jaar al bespaard op opleidingen als paardenfluisteraar of hypnotiseur. Die schifting willen ze nu voortzetten, ook bij de adviesaanvragen via de KMO-portefeuille.

Volgens Open VLD moet er een betere kwaliteitscontrole zijn bij het toekennen. 'Dat je voor schimmige opleidingen cheques en zelfs opleidingsverlof of -krediet kan krijgen, valt niet te begrijpen', dixit Tom Ongena. 'De opleidingscheques, waarmee de overheid de helft van een opleiding betaalt, zijn bedoeld om mensen aan te moedigen opleidingen te volgen die hun positie op de arbeidsmarkt versterken. Heel wat opleidingen vallen daar duidelijk niet onder.'

