Na niet-benoeming vier burgemeesters: 'Waarom moet de N-VA dit spelletje zo nodig spelen?'

De beslissing van Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) om de burgemeesters van 4 faciliteitengemeenten niet te benoemen wordt in Franstalig België op onbegrip onthaald. Jean-Luc Crucke (MR): 'Die partij zwengelt het communautaire debat aan om het niet over klimaat, economie of begroting te moeten hebben.'