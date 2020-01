'Er zit veel hypocrisie in het verzet van de N-VA tegen Zakia Khattabi', zegt Béatrice Delvaux, hoofdcommentator van Le Soir.

Vlaamse kranten noemden de mislukte voordracht van Zakia Khattabi voor het Grondwettelijk Hof een overwinning van de democratie. Franstalige commentatoren schreven dat ze aan de niet-benoeming 'een gevoel van een diepe malaise' overhielden en gewaagden van 'een laag-bij-de-gronds manoeuvre'. Hoe kan het dat aan weerszijden van de taalgrens zo diametraal tegengesteld naar de zaak-Khattabi wordt gekeken? De gewezen Ecolo-voorzitster kreeg zoals bekend in de Senaat onvoldoende steun voor haar voordracht als rechter van het Grondwettelijk Hof. De senatoren van de N-VA en Vlaams Belang, daarin gesteund door Els Ampe (Open VLD) en een handvol anonieme senatoren, hielden haar benoeming tegen. De ongeschreven regel wil dat senatoren zich niet bemoeien met de kandidaten van andere partijen. Maar bij Khattabi pakte dat anders uit. 'Ik heb in mijn hoofdcommentaar inderdaad geschreven dat ik me bijzonder ongemakkelijk voel bij wat er is gebeurd', zegt Béatrice Delvaux van Le Soir. 'Leugens verspreiden over een politieke tegenstander in een vernederende campagne op sociale media noem ik geen overwinning van de democratie.' De N-VA voerde al in december campagne onder de vlag 'STOP Khattabi.' De politica zou zich tijdens een vlucht fysiek tegen de uitwijzing van een illegale Tunesiër hebben verzet. Een politierapport weersprak deze beweringen naderhand, maar die rechtzetting had weinig effect. 'Al die verhalen van de N-VA, dat Khattabi pleit voor open grenzen bijvoorbeeld, zijn leugens', vervolgt Delvaux. 'In Vlaanderen wordt Khattabi door sommigen als een extreemlinkse activiste neergezet, maar voor ons is ze zeker geen passionaria. En als je per se het systeem van politieke benoemingen wilt veranderen, moet je dat vooral doen. Maar de N-VA heeft de laatste jaren volop mee geprofiteerd van het systeem dat de partij nu aan de kaakt stelt. Er zit heel veel hypocrisie in het verzet tegen Khattabi. Men heeft haar ook ongeschikt genoemd omdat ze geen rechtendiploma heeft. Maar de voorzitter van het Grondwettelijk Hof heeft er juist uitdrukkelijk voor gepleit om ook niet-juristen voor te dragen. Mijn gevoel is: sommige Vlaamse partijen wilden gewoon de scalp van Khattabi als trofee.'