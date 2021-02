De meerderheidspartijen willen weten of de Gegevensbeschermingsautoriteit nog wel in staat is om goed werk te leveren. Aanleiding is onenigheid binnen het directiecomité.

De ene waakhond vragen om de andere waakhond door te lichten: het is allesbehalve gebruikelijk in de Wetstraat. Toch richten volksvertegenwoordigers van alle federale meerderheidspartijen zich tot het Rekenhof om de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) onder de loep te nemen. In een voorstel van resolutie vragen Kamerleden van PS, SP.A, MR, Open VLD, Ecolo, Groen en CD&V zich af of de privacywaakhond nog 'een onafhankelijke, onpartijdige en transparante werking' kan verzekeren. Ook willen ze weten of de GBA haar middelen efficiënt inzet. Aanleiding is een interne oorlog die zich deels in de media afspeelde. Zo berichtte Knack eind vorig jaar over een klachtenbrief aan het parlement. De ondertekenaars, twee directeurs van de privacywaakhond, vroegen daarin twee audits en bovendien het ontslag van directeur David Stevens. De klagers schreven onder meer dat Stevens 'de meest elementaire regels inzake behoorlijk bestuur' zou miskennen. Ze maakten ook gewag van intimidatie.Onder meer die brief leidde tot een hoorzitting in het parlement. Vijf leden van het directiecomité kwamen zich in oktober achter gesloten deuren verantwoorden. De uitloper daarvan is de vraag van het parlement aan het Rekenhof om een audit uit te voeren bij het GBA.Ondertekenaar Kris Verduykt (SP.A) geeft toe dat het 'niet alledaags' is dat het parlement deze stap neemt. 'Maar dat geeft aan dat er een echt probleem is.' De audit wordt in juni verwacht.David Stevens gaf vorige week in Knack nog toe dat het directiecomité 'niet het voorbeeld van samenwerking en eenheid' is. Tegelijk voegde hij eraan toe dat 'wij zullen nooit aanvaarden dat onze onafhankelijkheid in het gedrang wordt gebracht'. De onafhankelijke waakhond moet erop toezien dat de bescherming van de persoonsgegevens correct wordt nageleefd. De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft tijdens de coronacrisis een zichtbare rol gekregen. Vorige week stuurde de GBA nog een brief naar alle regeringen waarin ze haar bezorgdheid uitte over sommige maatregelen, en over de manier waarop ze (niet) wordt betrokken bij het beleid.