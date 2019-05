Na het onwaarschijnlijke voorjaar van Mathieu Van der Poel: is de nieuwe Eddy Merckx opgestaan?

Walter Pauli Redacteur Knack

De Nederlander Mathieu van der Poel heeft in zijn eerste voorjaar op de weg indruk gemaakt: hij won zes keer, en meestal met brille. De term 'merckxiaans' was niet van de lucht. Maar wat is 'een Merckx' nu echt? Wie kreeg het label nog? En doen we de echte Eddy geen oneer aan?

Eddy Merckx (1975) en Mathieu Van der Poel (2019). 'Wat ze gemeen hebben, is de gave om je met verstomming te slaan.' © .