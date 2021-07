Verschillende teams van twee tot vier psychologen gaan sinds begin deze week langs in de Waalse gemeenten die zwaar werden getroffen door het noodweer van midden juli. Dat laat de vzw 'Un pass dans l'impasse' donderdag weten.

In dorpen als Chaudfontaine, Vaux-sous-Chèvremont, Trooz of Pepinster, allen in de provincie Luik, maar ook op verschillende plaatsen in Namen en Luxemburg zijn honderden inwoners twee weken geleden alles kwijtgeraakt. Daar komt nog de zware dodentol bovenop: officieel lieten 38 mensen het leven in de overstromingen, één persoon is nog vermist.

Om de getroffen bewoners bij te staan, heeft de vzw 'Un pass dans l'impasse' teams samengesteld van twee tot vier psychologen. Zij gaan sinds begin deze week gratis langs bij de mensen en verwijzen door naar gespecialiseerde hulp indien nodig. 'De verhalen die slachtoffers vertellen zijn vaak erg moeilijk', vertelt psychologe Océane Ghijselings, die aan de slag is bij de vzw. 'Ze zagen mensen wegspoelen, lichamen wegdrijven en huizen instorten. Die trauma's dreigen nog te verergeren en nieuwe tragedies te veroorzaken als we nu niet ingrijpen', zegt ze.

Bijstand voor zelfstandigen

De vzw biedt daarnaast ook gratis telefonische bijstand voor zelfstandigen. Die laatste groep werd de afgelopen maanden al erg zwaar getroffen door de coronapandemie. De psychologenteams gaan de komende weken nog langs in tal van Waalse gemeentes. Nadien begint een tweede ronde, om opnieuw contact op te nemen met de slachtoffers en mensen die de kans nog niet hebben gekregen ook de mogelijkheid te bieden op gratis psychologische bijstand.

In dorpen als Chaudfontaine, Vaux-sous-Chèvremont, Trooz of Pepinster, allen in de provincie Luik, maar ook op verschillende plaatsen in Namen en Luxemburg zijn honderden inwoners twee weken geleden alles kwijtgeraakt. Daar komt nog de zware dodentol bovenop: officieel lieten 38 mensen het leven in de overstromingen, één persoon is nog vermist. Om de getroffen bewoners bij te staan, heeft de vzw 'Un pass dans l'impasse' teams samengesteld van twee tot vier psychologen. Zij gaan sinds begin deze week gratis langs bij de mensen en verwijzen door naar gespecialiseerde hulp indien nodig. 'De verhalen die slachtoffers vertellen zijn vaak erg moeilijk', vertelt psychologe Océane Ghijselings, die aan de slag is bij de vzw. 'Ze zagen mensen wegspoelen, lichamen wegdrijven en huizen instorten. Die trauma's dreigen nog te verergeren en nieuwe tragedies te veroorzaken als we nu niet ingrijpen', zegt ze. Bijstand voor zelfstandigenDe vzw biedt daarnaast ook gratis telefonische bijstand voor zelfstandigen. Die laatste groep werd de afgelopen maanden al erg zwaar getroffen door de coronapandemie. De psychologenteams gaan de komende weken nog langs in tal van Waalse gemeentes. Nadien begint een tweede ronde, om opnieuw contact op te nemen met de slachtoffers en mensen die de kans nog niet hebben gekregen ook de mogelijkheid te bieden op gratis psychologische bijstand.