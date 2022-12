Na gelekte WhatsApp-berichten: N-VA eist uitleg premier

Oppositiepartij N-VA vraagt opnieuw tekst en uitleg van premier Alexander De Croo over de begroting en de manier waarop de verlaging van de btw op gas en elektriciteit daarin werd verrekend. Die leidde tot het ontslag van staatssecretaris Eva De Bleeker (Open VLD), maar volgens Knack bewijzen WhatsApp-berichten dat de premier wel degelijk zijn fiat had gegeven voor die versie. Het kabinet van de eerste minister blijft erbij dat die lezing niet klopt.

De Bleeker moest enkele weken geleden ontslag nemen nadat discussie was ontstaan over de verlaging van de btw op gas en elektriciteit en de daaraan gekoppelde accijnshervorming. Ze had nog geen rekening gehouden met de hogere accijnzen in de begroting die ze aan de Europese Commissie had overgemaakt, terwijl De Croo erop hamerde dat de btw-verlaging wel degelijk budgetneutraal is. Binnen de meerderheid worden evenwel serieuze vraagtekens geplaatst bij die budgetneutraliteit.

Nadien schreef een voormalige medewerker van De Bleeker op LinkedIn dat het kabinet van De Croo via WhatsApp wel degelijk ‘expliciet zijn akkoord voor de versie met de 1,3 miljard (euro) lastenverlaging’ gaf – de versie van de begroting die Bleeker in het parlement indiende. Knack publiceert dinsdag de WhatsApp-berichten en concludeert dat de premier niet de waarheid heeft gesproken.

‘Als de premier spreekt, gaan we er van uit dat hij de waarheid spreekt. Nu blijkt dat zijn uitspraken over de opmaak van de begroting niet waar zijn. Dat is in een democratie onaanvaardbaar. Om dit uit te klaren vorderen wij de premier deze namiddag naar de commissie Financiën’, reageert N-VA-fractieleider Peter De Roover.

Het kabinet van de premier blijft bij zijn eerdere versie, namelijk dat het via de ‘geijkte communicatieweg’ heeft laten weten dat de cijfers over de btw en de accijnzen niet klopten. In een van de WhatsApp’jes valt te lezen ‘Is dus ok voor ons’, maar volgens het kabinet slaat dat op een ander thema, namelijk het luik farma en sociale zekerheid, en dus niet op de interpretatie van de btw en de accijnzen.