Karin Derua (Open VLD), burgemeester van Boortmeerbeek, heeft bij het begin van de gemeenteraad haar excuses aangeboden. Ze sprak tijdens een korte toespraak over 'een grote fout'.

De gemeenteraad in Boortmeerbeek werd gevolgd door enkele honderden mensen vanop het plein aan het gemeentehuis. Tijdens de toespraak van Derua klonk veel boegeroep vanuit de menigte. De burgemeester zei dat het een 'woelige week is geweest, waarin het nieuws over de fusie is ingeslagen als een bom'.

'We hebben jullie gehoord', richtte Derua zich tot de aanwezige menigte, 'en we zullen jullie blijven horen. Ik geef toe dat er een grote fout is gebeurd. We starten opnieuw vanaf nul.'

Derua bevestigde nogmaals dat er nu toch een referendum over de kwestie zal komen. 'Zo kan iedereen democratisch meebeslissen over de toekomst van onze gemeente.'

