De rechter zal binnenkort mensen die veroordeeld zijn voor drugsgerelateerde feiten, een verbod kunnen opleggen om zich in de haven te begeven. Dat heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) woensdag bekendgemaakt in de Kamer. Een eventuele latere uitbreiding naar andere feiten hoort tot de mogelijkheden.

In de Kamercommissie Justitie kreeg de minister verschillende vragen voorgeschoteld van Sophie De Wit (N-VA), Ben Segers (SP.A) en Marijke Dillen (Vlaams Belang) over de grootschalige politie-operatie in Antwerpen tegen de drugsmaffia.

Daarbij werden een miljard gecodeerde berichten uit het misdaadmilieu onderschept. Zoals bekend is de Antwerpse haven een belangrijke draaischijf in de internationale cocaïnesmokkel. Vandaag kan een onderzoeksrechter in het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek een plaatsverbod opleggen, bijvoorbeeld voor een haven. De bodemrechter heeft die mogelijkheid echter niet.

Minister Van Quickenborne had eerder al aangegeven dat hij nadacht over zo'n plaatsverbod. Op een vraag van Segers bevestigde hij dat het havenverbod er komt. Het zal via de wet diverse bepalingen worden toegevoegd aan de Drugswet. Iemand die veroordeeld werd voor drugsgerelateerde misdrijven kan daarvoor een tijdelijk of definitief verbod krijgen de haven te betreden.

