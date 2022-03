CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh en Vooruit-Kamerlid Joris Vandenbroucke hebben donderdag in het parlement gepleit voor de snelle invoering van het rijbewijs met punten, naar aanleiding van het drama dat zich afgelopen weekend in Strépy-Bracquegnies heeft afgespeeld.

Zondag reed een automobilist in alle vroegte in op een groep carnavalisten in Strépy-Bracquegnies, een deelgemeente van La Louvière in Henegouwen. Daarbij kwamen zes mensen om het leven, tien personen zijn zwaargewond. De bestuurder reed volgens het parket veel te snel en moest in 2017 al eens zijn rijbewijs inleveren na een eerdere veroordeling.

De Kamer startte haar plenaire vergadering van donderdag met een minuut stilte voor de slachtoffers. Daarna kregen ministers van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) en van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) vragen over het incident.

Joris Vandenbroucke (Vooruit) en Jef Van den Bergh (CD&V) pleitten daarbij opnieuw voor de invoering van het rijbewijs met punten. Dat dossier gaat al langer mee, maar de christendemocraten dienden er onlangs opnieuw een wetsvoorstel over in in de Kamer.

'Boetes maken blijkbaar te weinig indruk', zei Van den Bergh. 'We gaan te laks om met wegpiraten, maar de oplossing ligt klaar: het rijbewijs met punten zorgt ervoor dat wie vaker in de fout gaat harder wordt gestraft en finaal van de weg wordt gehaald', zei Vandenbroucke.

