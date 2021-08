In Antwerpen stelt oppositiepartij Groen zich vragen bij het functioneren van schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA), naar aanleiding van het dodelijk ongeval met twee jonge kinderen in de binnenstad.

'Schepen Koen Kennis draaide de beslissing om het kruispunt waar gisteren een dodelijk ongeval gebeurde conflictvrij te maken, terug', klinkt het bij Groen. 'Als blijkt dat hij gelogen heeft over de reden om dat te doen, moet hij volgens Groen de eer aan zichzelf houden en opstappen als schepen van Mobiliteit.'

Antwerps Groen-fractieleider Imade Annouri heeft het over een 'dramatische dag voor de stad' en haalt uit naar Kennis. 'Twee jonge kinderen lieten het leven bij een zoveelste vermijdbaar verkeersongeval', stelt hij. 'Medeleven en transparantie hadden gepast geweest. In plaats daarvan lijkt schepen Kennis ervoor gekozen te hebben onwaarheden te vertellen over zijn eigen beleidsbeslissing.'

Eerder raakte bekend dat het kruispunt waar de aanrijding gebeurde in april werd aangepast om conflictvrij te maken, maar dat het stadsbestuur begin juli die beslissing weer terugdraaide en in de plaats extra waarschuwingssignalisatie liet aanbrengen. Volgens Kennis was de reden daarvoor het uitrijden van de hulpdiensten van het nabije Sint-Vincentiusziekenhuis. Het ziekenhuis zou echter niet betrokken zijn geweest bij die beslissing.

Het kabinet van Kennis laat weten dat de schepen woensdagnamiddag een persconferentie organiseert voor een toelichting over de instelling van de verkeerslichten in Antwerpen.

'Schepen Koen Kennis draaide de beslissing om het kruispunt waar gisteren een dodelijk ongeval gebeurde conflictvrij te maken, terug', klinkt het bij Groen. 'Als blijkt dat hij gelogen heeft over de reden om dat te doen, moet hij volgens Groen de eer aan zichzelf houden en opstappen als schepen van Mobiliteit.'Antwerps Groen-fractieleider Imade Annouri heeft het over een 'dramatische dag voor de stad' en haalt uit naar Kennis. 'Twee jonge kinderen lieten het leven bij een zoveelste vermijdbaar verkeersongeval', stelt hij. 'Medeleven en transparantie hadden gepast geweest. In plaats daarvan lijkt schepen Kennis ervoor gekozen te hebben onwaarheden te vertellen over zijn eigen beleidsbeslissing.'Eerder raakte bekend dat het kruispunt waar de aanrijding gebeurde in april werd aangepast om conflictvrij te maken, maar dat het stadsbestuur begin juli die beslissing weer terugdraaide en in de plaats extra waarschuwingssignalisatie liet aanbrengen. Volgens Kennis was de reden daarvoor het uitrijden van de hulpdiensten van het nabije Sint-Vincentiusziekenhuis. Het ziekenhuis zou echter niet betrokken zijn geweest bij die beslissing. Het kabinet van Kennis laat weten dat de schepen woensdagnamiddag een persconferentie organiseert voor een toelichting over de instelling van de verkeerslichten in Antwerpen.