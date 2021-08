In De Panne komt een nieuwe coalitie aan de macht. Dat hebben oud-burgemeester Ann Vanheste (Vooruit) en schepen Cindy Verbrugge (N-VA) maandag aangekondigd op een persconferentie. Het gaat om een coalitie tussen Lijst Burgemeester, bestaande uit Vooruit en CD&V, en N-VA. De huidige burgemeester Bram Degrieck (Plan B) wordt daarmee aan de kant geschoven.

De politieke wissel in Blankenberge is nog niet helemaal rond of er volgt al een andere kustgemeente. Ook in De Panne maakt de politiek gebruik van het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur. Net als in Blankenberge belandde de grootste partij in De Panne, Lijst Burgemeester, in de oppositie. De drie meerderheidspartijen Plan B, ACT!E en N-VA bleken achter de schermen enkele problemen te kennen. Uiteindelijk werd maandag een nieuwe coalitie voorgesteld door N-VA-schepen Cindy Verbrugge. 'Het schip is stuurloos geworden', klonk het.

Dankzij het nieuwe decreet kan in de gemeenteraad nu een constructieve motie van wantrouwen aangenomen worden tegen het huidige bestuur. Daarmee zal huidig burgemeester Bram Degrieck (N-VA) zijn burgemeesterssjerp moeten afstaan. Vermoedelijk neemt oud-burgemeester Ann Vanheste (Vooruit) zijn plaats in.

Burgemeester Bram Degrieck reageerde al kort: 'Onze fracties vernemen de stappen die de oppositiepartij Lijst Burgemeester, N-VA en raadslid Marc Hauspie hebben gezet. We laten de administratieve diensten van het lokaal bestuur De Panne bekwaam hun werk doen: een gemeenteraad dient te worden samengeroepen.' Dinsdag plant de burgemeester een meer uitgebreide reactie.

