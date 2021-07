N-VA vraagt in de nasleep van de aanslag op de Nederlandse misdaadjournalist Peter R. De Vries dat ons land - en bij uitbreiding de Europese Unie - een tienpuntenplan realiseert tegen de georganiseerde misdaad.

'Je ziet hier dezelfde trends opduiken als in Nederland', waarschuwt N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever. 'Eerst bedreigingen en geweld binnen het criminele milieu, dan tegenover onschuldigen uit de omgeving ervan, en vervolgens tegen mensen uit de veiligheidsketen, de journalistiek of de juridische wereld.'

N-VA eist het oprichten van een fiscale opsporingsdienst naar Nederlands model en van een kruispuntbank veiligheid waarbinnen informatie kan worden gedeeld. Ook wil de partij een geografische uitbreiding van het bestaande Stroomplan tegen drugscriminaliteit onder regie van het federaal parket. Er wordt aangedrongen op meer mogelijkheden tot bestuurlijke handhaving door burgemeesters, en een doorgedreven anticorruptiebeleid voor overheidsdiensten en bedrijven. Verder wil de N-VA meer controle op handelslijnen, in samenwerking met rederijen of transportbedrijven, een verbod op geanonimiseerde telefoons, strengere straffen voor daders, en meer capaciteit voor de magistratuur.

War on drugs

Tot slot pleit de partij voor verhoogde druk vanuit de EU op landen waar crimineel geld naartoe vloeit of waar criminelen onderduiken. De Wever haalt ook uit naar drugsgebruikers. 'De link tussen wat geldt als banaal drugsgebruik en de kogels die uiteindelijk op straat worden afgevuurd, mag niet worden weggemoffeld', stelt hij. De legalisering van drugs als de uitkomst zien van een verloren oorlog tegen de drugsmaffia vindt De Wever dan weer 'naïef en immoreel'.

