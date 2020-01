In de Gentse Sint-Baafskathedraal is het gerestaureerde 'Lam Gods' onthuld na een deskundige restauratie.

Aan de vooravond van een toeristisch jaar in het teken van Van Eyck roemt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) de 'trotse, zelfbewuste houding' van de grootmeester. 'We hebben in Vlaanderen bijzonder veel om fier over te zijn', klinkt het, 'en we mogen ons daar bewust van zijn.'

Heel wat prominenten brengen vrijdag hulde aan het restauratieteam van het KIK (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium) onder leiding van restaurator Hélène Dubois.

Het 'Lam Gods' werd ontdaan van een bruine laag en overschilderingen, waardoor het centrale lam een nieuwe, spitse blik kreeg. 'Het restauratieproces dat in 2012 van start is gegaan, was de inzet van een boeiend avontuur', zegt Ludo Collin van de Sint-Baafskathedraal. 'Het 'Lam Gods' is bijna 600 jaar oud en vandaag te bewonderen zoals Jan en Hubert Van Eyck het zovele eeuwen geleden geschilderd hebben', vindt Demir.

'In die 600 jaar heeft het een bewogen geschiedenis gehad. Maar het heeft telkens de harten van de mensen kunnen raken. En het zal dat ook de komende 600 jaar blijven doen.'

Later dit jaar wordt in de kathedraal een hoogtechnologisch bezoekerscentrum ingehuldigd.

Toerisme Vlaanderen trekt ook alle registers open en maakt ettelijke miljoenen vrij voor het Van Eyck-jaar, dat Gent in het teken stelt van de kunst. In het Museum voor Schone Kunsten (MSK) begint volgende week een tentoonstelling in het teken van Van Eyck.

Aan de vooravond van een toeristisch jaar in het teken van Van Eyck roemt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) de 'trotse, zelfbewuste houding' van de grootmeester. 'We hebben in Vlaanderen bijzonder veel om fier over te zijn', klinkt het, 'en we mogen ons daar bewust van zijn.'Heel wat prominenten brengen vrijdag hulde aan het restauratieteam van het KIK (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium) onder leiding van restaurator Hélène Dubois. Het 'Lam Gods' werd ontdaan van een bruine laag en overschilderingen, waardoor het centrale lam een nieuwe, spitse blik kreeg. 'Het restauratieproces dat in 2012 van start is gegaan, was de inzet van een boeiend avontuur', zegt Ludo Collin van de Sint-Baafskathedraal. 'Het 'Lam Gods' is bijna 600 jaar oud en vandaag te bewonderen zoals Jan en Hubert Van Eyck het zovele eeuwen geleden geschilderd hebben', vindt Demir. 'In die 600 jaar heeft het een bewogen geschiedenis gehad. Maar het heeft telkens de harten van de mensen kunnen raken. En het zal dat ook de komende 600 jaar blijven doen.' Later dit jaar wordt in de kathedraal een hoogtechnologisch bezoekerscentrum ingehuldigd. Toerisme Vlaanderen trekt ook alle registers open en maakt ettelijke miljoenen vrij voor het Van Eyck-jaar, dat Gent in het teken stelt van de kunst. In het Museum voor Schone Kunsten (MSK) begint volgende week een tentoonstelling in het teken van Van Eyck.