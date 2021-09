Nadat alle Vlaamse vaccinatiecentra op 15 oktober de deuren hebben gesloten, zullen apotheek-hubs de vaccins stockeren en klaarmaken. Individuele vaccinatoren of mobiele teams kunnen daar dan de nodige dosissen gaan ophalen.

Dat melden Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) en het Agentschap Zorg en Gezondheid vrijdag bekendgemaakt.

Sommige vaccinatiecentra in Vlaanderen hebben nu al de deuren gesloten, maar op 15 oktober loopt de financiering voor alle locaties definitief af. Tot die datum blijven de vaccinaties in de vaccinatiecentra plaatsvinden, maar nu is er dus ook een oplossing voor wie een prik na 15 oktober wil laten zetten.

Concreet zullen een à twee apotheek-hubs opgericht worden per eerstelijnszone. Op die locatie zullen de vaccins worden afgeleverd en door de apothekers worden klaargemaakt. Huisartsen en verpleegkundigen kunnen die daar dan gaan ophalen om de prikken toe te dienen.

Wie na 15 oktober nog een prik wil laten zetten, zal zich dus naar de huisarts moeten begeven, bevestigt Dirk Ramaekers, administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Boosterdosis

Dat zal vooral het geval zijn voor de steeds kleiner wordende groep burgers die zich toch nog wil laten vaccineren, net als de kinderen die pas na 15 oktober twaalf jaar worden en buitenlandse studenten.

Om de continuïteit te garanderen en de overgang vlekkeloos te laten verlopen zal nog tot 10 september met het centrale uitnodigingssysteem worden gewerkt voor de eerste prikken. Ook de tweede prikken en de boosterdosis voor patiënten met een verlaagde immuniteit zal op die manier blijven gebeuren. Wie na 11 september nog een eerste prik wil, zal zich moeten wenden tot de populatiemanager van het vaccinatiecentrum en/of de zorgaanbieders in de eerste lijn.

Vanaf 10 september zullen de eerste uitnodigingen voor mensen die in aanmerking komen voor een boosterdosis de deur uit gaan. Het gaat dan onder meer om patiënten met aangeboren afweerstoornissen, mensen met chronische nierdialyse en bepaalde HIV- en bloedkankerpatiënten.

Ramaekers schat dat het in het totaal om zowat 250.000 tot 280.000 mensen gaat. Die lijsten worden momenteel volop opgemaakt en kunnen vanaf 13 september verder worden aangevuld door de huisartsen. Vanaf 20 september kunnen patiënten zien of ze daadwerkelijk in de lijst zijn opgenomen, maar Ramaekers beloofde om die datum te proberen te vervroegen.

Minder kandidaten

Dat de vaccinatiecentra stilaan hun deuren mogen sluiten, blijkt ook uit de volumes die de volgende weken worden geprikt. In de week van 6 september staan nog 61.697 prikken op de planning, de week nadien zakt dat cijfer naar 39.398. De mensen die een boosterdosis moeten krijgen, zijn daar wel nog niet in opgenomen omdat die lijsten nog volop worden gemaakt.

Indien vaccinatiecentra op het einde van de dag met overschotten kampen, wordt in de eerste plaats gekeken naar de 12-plussers en de twijfelaars. Indien dat niet volstaat, kunnen de centra een lijst aanleggen met mensen die recht hebben op een boosterdosis. Daarvoor gelden wel enkele voorwaarden: zo moeten die personen al minstens vier weken volledig ingeënt zijn en moet de extra dosis met een mRNA-vaccin gebeuren.

