N-VA wil ziekteverlofregeling voor parlementsleden aanpassen

Zowel op federaal als op Vlaams niveau zijn er plannen om de ziekteverlofregeling van ambtenaren aan te passen. De uiterst linkse partij PVDA hekelde dinsdag nog het feit dat de parlementsleden intussen wél kunnen blijven genieten van een gunstige regeling. Dat is meten met 'twee maten en twee gewichten', aldus Peter Mertens.

N-VA-fractieleider Matthias Diependaele wil dat debat alvast aangaan. 'In de overtuiging dat we zelf het goede voorbeeld moeten geven, zou ik voorstellen dat we hierover kortelings de koppen bij elkaar steken en dit principe ook voor onszelf gelijk schakelen met wat we vragen van de Vlamingen. We zullen daarvoor initiatieven nemen om daar naartoe te werken', aldus Diependaele.