N-VA wil van Antwerpen 'wandelstad' maken

In de lijn van het stedelijke mobiliteitsplan wil huidig mobiliteitsschepen Koen Kennis met name de historische binnenstad op enkele parkeerlussen na verder omvormen tot woonerfgebied en experimenteren met onder meer diagonaal oversteken en slimme verkeerslichten die langer groen blijven voor iemand die slecht te been is.

Dat N-VA een week voor de verkiezingen plots volop de voetganger in de kijker plaatst, is volgens Kennis geen uitgestoken hand naar Groen, al erkent hij wel dat er grote overeenkomsten zijn. 'Maar dat is ook logisch, want dit gaat voor een deel over districtsbevoegdheden en op dat vlak is er in de binnenstad momenteel een coalitie van N-VA en Groen', geeft Kennis aan. 'Dit is ook geen koerswijziging van ons, want veel is al terug te vinden in het mobiliteitsplan van de stad.'

Om het wandelaars makkelijker te maken, wil N-VA wijk per wijk de voetpaden comfortabeler en eenvormiger maken, digitale verkeersborden plaatsen aan winkelwandelstraten zodat fietsers kunnen worden aangemaand om op drukke momenten af te stappen, fietsvriendelijke bestratingsmaterialen gebruiken zodat fietsers niet meer geneigd zijn om op het voetpad te rijden en een wandelas creëren van Scheldekaaien tot Centraal Station door een soort van 'knip' te voorzien aan de Meirbrug.

'We willen 'stappen' hoger op de agenda zetten, want Belgische steden hinken wat dat betreft achterop terwijl de afstanden in de binnenstad er nochtans beperkt zijn', stelt Kennis. 'Bovendien zijn we in de vele zones 30 absoluut voorstander van het STOP-principe, maar die 'S' (van 'stappers', red.) wordt door anderen al eens vergeten.'