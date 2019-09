N-VA heeft een wetsvoorstel ingediend om spoorwegmaatschappij NMBS deels te privatiseren. De partij wil een privépartner aan boord om de NMBS voor te ­bereiden op de liberalisering van het spoor­verkeer, staat woensdag in de Gazet Van Antwerpen en Het Nieuwsblad.

Van Europa moet België ­tegen 2023 concurrentie toelaten op het spoor. In het voorstel van N-VA blijft de overheid meerderheidsaandeelhouder, naar het voorbeeld van Proximus en Bpost. Daarnaast wil N-VA van het vervoersplan én het beheer van de stations een regionale bevoegdheid maken. Van de ­partijen die nog in de running zijn voor een ­federale regeringsvorming, zijn PS en SP.A ­tegen privatisering, Open VLD is wél voorstander van de ­inbreng van een privéaandeelhouder.