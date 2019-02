N-VA wil laten onderzoeken of IS-strijders in Irak berecht kunnen worden

Het afgelopen weekend barstte de discussie rond de terugkeer van Europese IS-strijders in Syrië opnieuw los. Aanleiding was een Tweet van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij roept de West-Europese bondgenoten op hun Syriëstrijders te repatriëren, om ze in eigen land te berechten. De VS trekken eind volgend jaar hun troepen uit Syrië terug, en de vrees bestaat dat de Europese strijders die nu met behulp van de Amerikanen in Koerdische kampen worden vastgehouden, op vrije voeten komen en hier aanslagen plegen.

N-VA-voorzitter Bart De Wever wil de strijders met een Belgische nationaliteit vooral niet naar België terughalen, en pleit er daarom voor ze in Irak te vervolgen, zei hij maandag aan VRT NWS en VTM Nieuws. 'Irak heeft al veel vervolging van IS-strijders gedaan en is daarop uitgerust. Ik denk dat we Irak moeten motiveren.' Partijwoordvoerder Joachim Pohlmann bevestigt: 'we zouden kunnen onderzoeken of dat kan in Europees verband. Het idee is om hen te berechten waar ze de misdaden gepleegd hebben.'

De betrokken Europese landen moeten dan wel nog samenzitten met de Irakezen en Amerikanen om concrete afspraken te maken, en om eventueel uit te werken hoe ze kunnen tussenkomen in de financiering. In Irak riskeren IS-strijders de doodstraf.

Volgens N-VA zou er geprobeerd kunnen worden om dat niet uit te voeren voor strijders van Europese origine. De partij benadrukt trouwens dat ze in eerste instantie de Belgische nationaliteit wil afnemen van de IS-strijders met de dubbele nationaliteit. Kamerlid Koen Metsu heeft daarvoor al een tijdje een wetsvoorstel klaarliggen.