N-VA wil dat nieuwe regering zich voorstelt: 'Tot dan wordt land geleid door lamme eend'

'Wij willen weten welk project we al dan niet steunen of bekampen', zei fractieleider Peter De Roover. 'U kan moeilijk verwachten dat de bedrogen echtgenote daags na de one night stand voor het ontbijt zorgt.'

De Kamer houdt woensdag een gedachtewisseling over de gewijzigde samenstelling van de federale regering, nu N-VA er geen deel meer van uit maakt. Voor De Roover is de nieuwe regering van Michel, met enkel MR, CD&V en Open Vld 'het gevolg van een wild en onbesuisd vreemdgaan'.

'U hebt aan overspel gedaan ten koste van uw meest loyale partner', zei de N-VA-fractieleider. Volgens De Roover gaat het wel degelijk om een nieuwe regering, die niet zomaar 'copy paste' het beleid van de regering met N-VA zal uitvoeren.

'Uw vicepremier heeft gezegd dat er nieuwe accenten worden gelegd. Wij willen weten wat er wordt afgeknipt en wat er wordt bijgeplakt.' N-VA wil dat de nieuwe regering zich presenteert aan het parlement. 'Tot u dat doet, is er geen sprake van een echte regering. Tot dan land wordt het land geleid door een lamme eend.'

CD&V wil 'besturen in overleg en samenspraak met parlement'

De CD&V wil dat de oranje-blauwe minderheidscoalitie verder kan 'besturen in overleg en samenspraak met het parlement'. Dat zei Kamerfractieleider Servais Verherstraeten woensdagmiddag tijdens een gedachtewisseling over de veranderde samenstelling van de federale ploeg. 'Het parlement heeft hier een unieke kans om meer te wegen op de politieke besluitvorming.'

Verherstraeten wil het tumult van de voorbije weken afsluiten en verder gaan met besturen, maakte hij woensdag duidelijk in de Kamer. 'Iedereen in de Kamer is het er over eens dat dit parlement een meerderheid nodig heeft om wetsvoorstellen te stemmen. Onze fractie wil dat deze regering en dit parlement antwoorden geven op de noden en zorgen van de mensen in de straat, van de families, de werknemers, werkgevers en zelfstandigen. Zij willen dat wij onze verantwoordelijkheid opnemen, de problemen aanpakken en bestuurd worden.'

CD&V reikt de andere fracties de hand om daaraan mee te werken. 'De eerste minister schoof drie prioriteiten naar voren: veiligheid, koopkracht en klimaat. Voor ons zijn dat de juiste prioriteiten, en ik kan mij niet inbeelden dat dit niet de prioriteiten zijn van een overgrote meerderheid in deze Kamer. Het parlement heeft hier een unieke kans om meer te wegen op de politieke besluitvorming. Die kunnen we laten liggen, of grijpen.'

Verherstraeten had ook een boodschap voor ex-coalitiepartner N-VA. 'Onze fractie blijft steunen wat de regering in haar toenmalige samenstelling in de zomer heeft beslist. Ik hoop dat de N-VA-fractie dat ook zal doen: woord houden en niet verwerpen wat ze gisteren verdedigde.'