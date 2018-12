Live N-VA wil dat Michel in Marrakesh migratiepact niet goedkeurt

15:06

CD&V applaudisseert voor vurige tussenkomst SP.A

Dirk Van der Maelen wijst erop dat N-VA al eerder protest had moeten aantekenen over het migratiepact, namelijk toen de premier steun uitsprak voor de VN in New York. 'Als u het daar niet mee eens was, had u meteen een ministerraad bijeen moeten roepen. U hebt dat niet gedaan. Het is overduidelijk: de N-VA heeft ingestemd met het migratiepact. En u legt nu al drie weken de regering lam.'

'U maakt een politiek spel van een tekst waar N-VA mee heeft ingestemd,' fulmineert Van der Maelen. Niet alleen zijn eigen fractie geeft luid applaus, maar ook CD&V.