N-VA wil af van tricolore sjerpen voor burgemeesters

N-VA wil komaf maken met de tricolore burgemeestersjerp en wil ook de volgorde van de vlaggen aan de gemeentehuizen veranderen. Dat schrijft Het Belang van Limburg maandag op zijn website. Bij onderhandelaars is te horen dat de piste op tafel ligt, maar dat er geen eensgezindheid over bestaat en dat de piste zeker nog niet is afgeklopt.