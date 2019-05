'In augustus 2018 had Theo Francken al transfobie getoond en de N-VA heeft zich verzet tegen het zogenaamde Marrakesh-pact', meldt RainbowHouse in een persbericht.

De Pride Parade die zaterdag door Brussel is getrokken, is niet gespaard gebleven van controverse. Zo was er actiegroep Reclaim The Pride, die protesteerde tegen wat ze de politieke en commerciële recuperatie van de Pride noemde en daarbij onder meer de N-VA op de korrel nam. Diezelfde N-VA was echter ook in de ogen van het RainbowHouse Brussel niet welkom op de parade.

De Pride Parade stond dit jaar in het teken van 'intersectionaliteit', een een duidelijke link naar de Stonewall-rellen van 1969, waarbij precaire LGBTQI+ personen, niet-blanken en sekswerkers zich verzetten tegen de repressie van de politie en de staat.

'Vijftig jaar later wil RainbowHouse zijn oppositie publiek maken tegen de deelname aan de parade van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA). De Pride is niet alleen een 'feestelijk evenement' maar vooral een politieke manifestatie, gebaseerd op eisen, met een jaarlijks thema en een charter van waarden. Deelnemen aan de Pride is geen recht maar een politiek engagement om het charter van waarden en de eisen te ondersteunen van de organiserende LGBTQI+ beweging.'

Daar knelt volgens RainbouwHouse het schoentje bij de N-VA: 'De N-VA is uit de federale regering gestapt omdat ze hardnekkig weigerde het Wereldpact van de Verenigde Naties te steunen voor veilige, ordelijke en reguliere migratie. Dat pact is gebaseerd op de principes van het Charter van de Verenigde Naties en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en het Charter van de Pride steunt daarop. Het stelt ook dat mensenrechten evengoed van toepassing zijn voor migranten en asielzoekers als voor iedereen.'

'De N-VA heeft nu ook neen gezegd tegen deze strikt wettelijke toepassing van mensenrechten. Zo waren ze in tegenspraak met het ondertekenen, nu en vroeger, van het Charter van de Pride en onze eisen', klinkt het nog.