N-VA lijkt de Kucam-pagina te willen omslaan.

N-VA-Kamerlid Koen Metsu vraagt staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) om visa uit te reiken voor gewonde en invalide Koerden uit Syrië. Ze kunnen dan medische hulp in België krijgen. Dat schrijft De Morgen vrijdag.

Oppositieleden Koen Metsu (N-VA) en Georges Dallemagne (CDH) zijn net terug van een reis naar het Koerdische gebied in Noordoost-Syrië. Ze brachten daarbij een bezoek aan de Federatie voor Gewonden in Qamishli. Het merendeel zijn soldaten die met de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) vochten tegen IS. Op dit moment vechten de Koerden in Syrië vooral tegen Turkije en jihadistische rebellen.

Metsu en Dallemagne gaan naar huis met vijftig namen van gewonden en concrete, medische dossiers. Met een voorstel van resolutie vragen ze de Belgische regering om die te evalueren en na een veiligheidscheck van de militaire inlichtingendienst ADIV deze gewonden te laten verzorgen in ons land.

'De eerste stap tegen het terrorisme is er zijn voor de slachtoffers', zegt Metsu. 'Ik denk dat we visa kunnen geven voor hen die de grootste medische zorg nodig hebben. Het kost ons niks: de Koerden willen zelf betalen voor de medische hulp.'

Om hen over te brengen, is een visum voor kort verblijf nodig, de bevoegdheid van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). Metsu's collega in de Kamer, Theo Francken (N-VA), sprak Mahdi er al over aan. Francken legde de brug met de humanitaire visa die werden uitgereikt toen hij zelf staatssecretaris was. Een van de tussenpersonen toen, partijgenoot Melikan Kucam, staat terecht voor fraude met humanitaire visa.

N-VA-Kamerlid Koen Metsu vraagt staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) om visa uit te reiken voor gewonde en invalide Koerden uit Syrië. Ze kunnen dan medische hulp in België krijgen. Dat schrijft De Morgen vrijdag. Oppositieleden Koen Metsu (N-VA) en Georges Dallemagne (CDH) zijn net terug van een reis naar het Koerdische gebied in Noordoost-Syrië. Ze brachten daarbij een bezoek aan de Federatie voor Gewonden in Qamishli. Het merendeel zijn soldaten die met de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) vochten tegen IS. Op dit moment vechten de Koerden in Syrië vooral tegen Turkije en jihadistische rebellen. Metsu en Dallemagne gaan naar huis met vijftig namen van gewonden en concrete, medische dossiers. Met een voorstel van resolutie vragen ze de Belgische regering om die te evalueren en na een veiligheidscheck van de militaire inlichtingendienst ADIV deze gewonden te laten verzorgen in ons land. 'De eerste stap tegen het terrorisme is er zijn voor de slachtoffers', zegt Metsu. 'Ik denk dat we visa kunnen geven voor hen die de grootste medische zorg nodig hebben. Het kost ons niks: de Koerden willen zelf betalen voor de medische hulp.' Om hen over te brengen, is een visum voor kort verblijf nodig, de bevoegdheid van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). Metsu's collega in de Kamer, Theo Francken (N-VA), sprak Mahdi er al over aan. Francken legde de brug met de humanitaire visa die werden uitgereikt toen hij zelf staatssecretaris was. Een van de tussenpersonen toen, partijgenoot Melikan Kucam, staat terecht voor fraude met humanitaire visa.