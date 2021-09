Het plan van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) om zestig terugkeercoaches in te zetten om langdurig zieken te re-integreren op de arbeidsmarkt is 'een druppel op een hete plaat'. Dat zegt N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel. 'Ik mis bezieling in dit plan.'

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil tegen 2023 zestig 'Terug naar Werk-coördinatoren' of terugkeercoaches aan de slag krijgen om langdurig zieken met de zachte hand terug naar werk te leiden. Dat plan is intussen al goedgekeurd op de ministerraad. De Vooruit-vicepremier mikt op kruissnelheid op zowat 24.000 langdurig zieken per jaar.

N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel is niet enthousiast. Ze wijst erop dat er ongeveer een half miljoen langdurig zieken zijn, die begeleid moeten worden door zestig coaches. 'Gaan die dat wel kunnen? Dit is niet meer dan een druppel op een hete plaat.' Volgens Vandenbroucke zelf is 90 procent van de langdurig zieken te ziek om te kunnen werken, en mikt zijn plan op de ongeveer 10 procent die dat wel kan en wil, een goeie 50.000 mensen dus.

Van Peel vindt het daarnaast geen goed idee om de terugkeercoaches pas na drie maanden arbeidsongeschiktheid in te zetten. 'Dat is te laat. Experten zijn het er unaniem over eens dat de drempel om terug te gaan werken heel hoog is voor zij die langer dan twee tot drie maanden ziek zijn.'

Nog een tekortkoming is het feit dat de coaches als werknemers bij de ziekenfondsen aan de slag gaan, zegt het N-VA-Kamerlid. Dat houdt een risico op belangenvermenging in, meent ze, omdat ziekenfondsen hun leden vertegenwoordigen en activering niet hun grootste belang is.

Enige lichtpuntje

Dat Vandenbroucke de financiering na verloop van tijd wil koppelen aan de geleverde inspanning is voor Van Peel 'het enige lichtpuntje in het plan', al is er van echte responsabilisering volgens haar geen sprake omdat de ziekenfondsen het grootste deel van hun financiering krijgen op basis van een 'verouderde parameterformule', en slechts een vijfde op basis van behaalde doelstellingen.

N-VA vraagt zelf onder meer om intensieve samenwerking tussen de - federale - Riziv en de gewestelijke diensten voor de re-integratie van langdurig zieken, maar ook voor de invoering van een geschiktheidsattest, waarop de huisarts kan aangeven wat de patiënt eventueel wel kan doen tijdens de periode van ziekte. 'Ik mis bezieling in dit plan. Er zijn bijna 500 000 langdurig zieken en dit is het enige waar de regering mee afkomt?', besluit Van Peel.

