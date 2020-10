'U laat zich inpakken door een dogmatisch neobelgicisme', sneerde N-VA-fractieleider Peter De Roover naar premier Alexander De Croo (Open VLD). De N-VA gaf een eerste voorsmaakje van haar verzet tegen de Vivaldi-regering - of in de woorden van de partij: paars-groen.

Eén keer kwam eerste minister Alexander De Croo (Open VLD) tussen tijdens het discours van Peter De Roover (N-VA). Eigenlijk wilde hij De Roover confronteren met het beleid van zijn partijgenoot en voormalig financiënminister Johan Van Overtveldt.

...

Eén keer kwam eerste minister Alexander De Croo (Open VLD) tussen tijdens het discours van Peter De Roover (N-VA). Eigenlijk wilde hij De Roover confronteren met het beleid van zijn partijgenoot en voormalig financiënminister Johan Van Overtveldt. Maar de liberaal kon het niet laten om de N-VA'er te katapulteren naar eind 2018, toen de N-VA uit de regering stapte omwille van het VN-migratiepact - beter bekend als 'Marrakesh'. 'Gans België heeft nog steeds niet begrepen waarom u het Zweedse beleid wilde torpederen.'Het was meteen het eerste en enige bitse momentje tijdens de repliek van de grootste partij in het halfrond. Enkel PVDA-kopstuk Raoul Hedebouw kwam tweemaal tussen. Twee oppositiepartijen onder elkaar dus. 'Ik wens hem te feliciteren met zijn benoeming in de regering', klonk het sarcastisch bij De Roover.De inhoud van de repliek dan. Het hoeft niet te verwonderen dat het volume het meest de hoogte inging bij het communautaire luikje van het regeerakkoord. 'Al is zo'n marginaal onderdeel uitgebreid bespreken moeilijk', aldus De Roover.De N-VA'er laakte het 'structureel probleem' van België, waardoor beleid maar kan uitgevoerd worden wanneer een van de twee landsdelen niet correct vertegenwoordigd is in de regering. 'Erken dat dit Belgisch model is uitgeleefd', aldus De Roover. 'Een lijk opwarmen zorgt voor geurhinder.'Het bruggetje naar de Vlaamse minderheid werd zo meteen gemaakt. 'In deze regering is de meerderheid van de actieve Vlaming niet vertegenwoordigd.' Een staaltje van 'taxation without representation', aldus De Roover. 'De paars-groene facturen zullen volgen.'Want dat blijft de term van de N-VA'ers: paars-groen. Een manier om onder meer liberalen te confronteren met uitspraken uit het verleden. 'De vraag is: welk programma zal ritueel verbrand moeten worden', liet De Roover zich ontvallen - een verwijzing naar een oneliner van Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert over Ecolo. De bonte verzameling van rood, blauw, groen en oranje zorgt er volgens de Vlaams-nationalisten voor dat er al te veel losse eindjes overblijven in het regeerakkoord. 'Het akkoord is door de positivo-woordgenerator gedraaid, maar concreet wordt het haast nooit. Gelukkig zorgt gebakken lucht niet voor extra uitstoot.' De regeerverklaring van De Croo op donderdag deed hij af als marketeerspraat. Daarnaast drukte De Roover waar het pijn doet. Hoe zit het met de minimumpensioenen? 1.500 euro netto of brutto? Daarover had MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez een aparte lezing. 'Er was op het toetredingscongres van de MR één onthouding. Ik vermoed dat dat Bouchez was.'De veelvuldige verwijzingen naar het sociaal overleg, doet de N-VA vrezen dat er van echte beslissingen niets in huis zal komen. 'We moeten wachten op wat er in die donkere kamers tot stand komt.'Dan was er nog het 'meest hallucinante zinnetje' in het akkoord: 'er worden geen nieuwe belastingen ingevoerd, behalve in het kader van budgettaire discussies'. De Roover: 'Zo kan je bezwaarlijk zeggen dat je geen nieuwe belastingen gaat invoeren. U gaat dat natuurlijk wél doen.'De kernuitstap kwam eveneens aan bod. Het regeerakkoord voorziet in het sluiten van alle reactoren, tenzij eind 2021 zou blijken dat onder meer de bevoorradingszekerheid in het gedrang komt. 'Maar in november 2021 is het technisch te laat om te besluiten om de centrales langer open te houden. U heeft zich laten bedotten door Ecolo-Groen.'Zo gaf de N-VA een voorproefje van haar oppositiewerk in de Kamer: blijven hameren op het 'paars-groene' karakter van de regering-De Croo en haar minderheid aan Vlaamse kant. Elke nieuwe belasting die deze ploeg zal bovenhalen - en die kans bestaat bij iedere begrotingscontrole - zal afgebeeld worden als een factuur voor de Vlaming die 'werkt, spaart en onderneemt'.