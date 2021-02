De strijd om het N-VA-ondervoorzitterschap heeft ook gevolgen voor de partij in het Vlaams Parlement. Mocht kandidaat Lorin Parys het niet halen, dan zou hij Vlaams fractievoorzitter kunnen worden. Maar regionale gevoeligheden kunnen daar een stokje voor steken.

Deze zaterdag weten we wie de twee nieuwe ondervoorzitters van de N-VA worden. Kamerleden Theo Francken en Valerie Van Peel zijn topfavorieten om een vaste stek te verzekeren in de hoogste partijregionen. Maar ook huidig ondervoorzitter en Vlaams Parlementslid Lorin Parys is een te duchten kandidaat. Al bestaat er voor Parys een plan B. Velen zien hem als de volgende fractievoorzitter in het Vlaams Parlement. Huidig voorzitter Wilfried Vandaele heeft al aangegeven de rit niet uit te willen doen. Vers bloed in de vorm van het politiek talent Parys zou dan welkom zijn. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Persoonlijke gevoeligheden zouden die ambities kunnen fnuiken. Zo zou niet iedereen binnen de Vlaamse fractie geneigd zijn om Parys als voorzitter te dulden. Verschillende bronnen wijzen erop dat Parys graag zelf in de schijnwerpers staat. Daar is niets mis mee, zo luidt het, maar van een fractievoorzitter - zeker die van de grootste meerderheidspartij - wordt eerder verwacht een soort coach te zijn. 'Zal hij zijn partijgenoten wel genoeg laten scoren?', vraagt een parlementslid. 'Lorin Parys is een verkoopbaar product, maar hij zal wel draagvlak moeten hebben binnen de Vlaamse fractie', klinkt het elders. Ondertussen werd er binnen de 35-koppige N-VA-fractie afgesproken dat het resultaat van de ondervoorzittersverkiezingen geen directe invloed zal hebben op het fractievoorzitterschap. Verschillende bronnen geven aan dat er van een snelle wissel van de macht geen sprake zal zijn.Het grootste struikelblok voor Leuvenaar Parys bestaat echter uit regionale gevoeligheden. Tot op vandaag is Vandaele, die niet wilde reageren, de enige West-Vlaming met een functie van belang binnen de partij. De provincie West-Vlaanderen is al langer een pijnpunt voor de N-VA. Bij de verkiezingen van 2019 moest er zelfs uitgekeken worden naar een externe kandidaat als Jean-Marie Dedecker om een groter stemmenreservoir aan te puren. Ook bij de zes deelnemers voor het N-VA-ondervoorzitterschap zit geen enkele West-Vlaming. 'De positie van Vlaams fractieleider is daarom door voorzitter Bart De Wever uitdrukkelijk aan een West-Vlaming toegewezen', zegt een parlementslid. De West-Vlamingen zouden dan ook niet geneigd zijn om die functie snel uit handen te geven. 'Op den duur wordt het een self-fulfilling prophecy: als je geen zichtbare figuren hebt, scoor je niet goed in verkiezingen', zegt een andere volksvertegenwoordiger. Sommigen binnen de fractie zien daarom meer ruimte voor West-Vlaamse parlementsleden als Kortrijkzaan Axel Ronse of Izegemnaar Bert Maertens. Vanuit West-Vlaanderen wordt dan ook met interesse naar de race om het ondervoorzitterschap gekeken. Wint Parys, dan lijkt het fractievoorzitterschap verzekerd voor een West-Vlaming. Verliest hij, dan zal de druk op de fractie verhogen. Lorin Parys wilde niet inhoudelijk reageren.Ook in de verkiezingen voor N-VA-ondervoorzitter spelen overigens regionale gevoeligheden mee. Valerie Van Peel is afkomstig van de provincie Antwerpen en dat zou volgens sommigen in haar nadeel kunnen spelen. Met centrale figuren als Bart De Wever, Jan Jambon en Peter De Roover is Antwerpen al erg aanwezig in de partij. 'Ik hoor van verschillende collega's dat ze ook nog eens een Antwerpse ondervoorzitter niet zien zitten', zegt een N-VA'er.