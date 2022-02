N-VA was al van bij de start tegenstander van de huidige Pandemiewet, die een wettelijk kader moet bieden voor de overheid om snel in te grijpen tijdens de coronapandemie.

Oppositiepartij N-VA stapt naar het Grondwettelijk Hof tegen de Pandemiewet. Dat bevestigt fractieleider Peter De Roover.

Details over de procedure wil De Roover voorlopig niet kwijt, omdat de partij nog de laatste hand moet leggen op de teksten en de procedure dus nog niet is opgestart.

Pandemiewet

N-VA was al van bij de start tegenstander van de huidige Pandemiewet, die een wettelijk kader moet bieden voor de overheid om snel in te grijpen tijdens de coronapandemie. De partij vindt dat die wet te veel macht legt bij de regering en het parlement monddood maakt.

Afgelopen nacht zette de Kamer nog het licht op groen voor de verlenging van de epidemiologische noodtoestand. Dat is een noodzakelijke stap om de Pandemiewet te kunnen activeren.

Samen met Vlaams Belang en PVDA stemde N-VA tegen omdat er volgens haar geen sprake meer is van een noodtoestand.

