De N-VA plaatst grote vraagtekens bij de manier waarop het Brussels Gewest de miljoenen besteedt die het krijgt om de veiligheid bij Europese toppen te garanderen. Dat schrijft De Tijd woensdag.

Elk jaar krijgt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een federale dotatie van 55 miljoen euro om de uitgaven te dekken die nodig zijn om de veiligheid te garanderen tijdens Europese topbijeenkomsten en andere evenementen die te maken hebben met de internationale en nationale rol die onze hoofdstad speelt. Brussels N-VA-Parlementslid Mathias Vanden Borre heeft bij Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) opgevraagd waar het geld uit het 'Fonds Europese Toppen' allemaal naartoe vloeit.

Volgens het N-VA-parlementslid blijkt uit de cijfers voor het jaar 2018 dat het geld niet billijk wordt verdeeld over de Brusselse politiekorpsen. 'Minister-president Vervoort liet me weten dat de Brusselse regering de dotatie verdeelt over de politiezones op basis van hun personeelsbestand', zegt Vanden Borre.

'Maar ik heb vastgesteld dat die verdeling niet billijk verloopt. De zes politiezones ontvingen gemiddeld 5.339 euro per personeelslid. De zone Polbru spendeerde 36.830 uren aan de beveiliging van de Europese toppen in 2018. Toch kreeg die politiezone maar 4.371 euro per personeelslid. Ondanks het feit dat de politiezone Brussel-Zuid slechts 3.534 uren spendeerde aan de beveiliging van de toppen in 2018, ontving die zone 5.350 euro per personeelslid. Dat is 979 euro meer dan Polbru.'

Vanden Borre maakte voorts de optelsom van alle gelden die uit het Fonds Europese Toppen zijn gebruikt in 2018. 'Bij het optellen van alle uitgaven kom ik uit op een totaalbedrag van 52,281 miljoen euro. Betekent dat dat de middelen van het Fonds niet volledig gebruikt werden door de Brusselse regering?'

Elk jaar krijgt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een federale dotatie van 55 miljoen euro om de uitgaven te dekken die nodig zijn om de veiligheid te garanderen tijdens Europese topbijeenkomsten en andere evenementen die te maken hebben met de internationale en nationale rol die onze hoofdstad speelt. Brussels N-VA-Parlementslid Mathias Vanden Borre heeft bij Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) opgevraagd waar het geld uit het 'Fonds Europese Toppen' allemaal naartoe vloeit. Volgens het N-VA-parlementslid blijkt uit de cijfers voor het jaar 2018 dat het geld niet billijk wordt verdeeld over de Brusselse politiekorpsen. 'Minister-president Vervoort liet me weten dat de Brusselse regering de dotatie verdeelt over de politiezones op basis van hun personeelsbestand', zegt Vanden Borre. 'Maar ik heb vastgesteld dat die verdeling niet billijk verloopt. De zes politiezones ontvingen gemiddeld 5.339 euro per personeelslid. De zone Polbru spendeerde 36.830 uren aan de beveiliging van de Europese toppen in 2018. Toch kreeg die politiezone maar 4.371 euro per personeelslid. Ondanks het feit dat de politiezone Brussel-Zuid slechts 3.534 uren spendeerde aan de beveiliging van de toppen in 2018, ontving die zone 5.350 euro per personeelslid. Dat is 979 euro meer dan Polbru.'Vanden Borre maakte voorts de optelsom van alle gelden die uit het Fonds Europese Toppen zijn gebruikt in 2018. 'Bij het optellen van alle uitgaven kom ik uit op een totaalbedrag van 52,281 miljoen euro. Betekent dat dat de middelen van het Fonds niet volledig gebruikt werden door de Brusselse regering?'