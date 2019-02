N-VA stelt nieuwe campagneslogan voor

De partijraad van N-VA keurde zaterdag de kieslijsten goed voor de regionale, federale en Europese verkiezingen van 26 mei. De 406 kandidaten kregen zondag - in Gent- en volgend weekend in Edegem toelicfhting over de campagne.

De aanwezigen in Gent kregen in primeur de campagneslogan te zien: 'Voor Vlaanderen, Voor Vooruitgang'. De slogan lijkt verder te bouwen op de campagnes van de voorbije negen naar. In 2010 stapten de Vlaams-nationalisten met 'Nu durven veranderen', naar de kiezer. In 2012 was 'de kracht van verandering' de slogan. 'Verandering voor Vooruitgang' was het N-VA-motto in 2014.

We voerden zowel Vlaams als federaal een verantwoord hervormingsbeleid, een beleid van verandering en vooruitgang. Nu komen we op een kantelmoment: kiezen voor verdere vooruitgang of kiezen voor achteruitgang. Wij kiezen: 'Voor Vlaanderen, Voor Vooruitgang'. #kandidatendag pic.twitter.com/HpdbkCdsiF — N-VA (@de_NVA) February 10, 2019

'Wij willen nu aangeven dat de verandering die wij hebben ingezet op Vlaams en federaal niveau wel degelijk voortuitgang heeft gebracht, denk maar aan de pensioenhervorming, de taxshift, de jobcreatie, de veiligheidscultuur en het rechtvaardig migratiebeleid', zegt algemeen directeur van de N-VA Piet De Zaeger. 'Daartegenover staat de dreiging van de traditionele partijen om ons aan de kant te zetten en van de PS die, zoals Elio Di Rupo zelf aangaf, de macht opnieuw wil veroveren en de hervormingen wil terugschroeven'.

In de slogan van dit jaar staat het woord 'Vlaanderen' te lezen, wat er mogelijk op kan wijzen dat de N-VA het communautaire thema nadrukkelijk op tafel legt. 'Wij zetten wel degelijk in op het conferderalisme. Als je de verandering structureel wil verankeren, moet je ook de staatsstructuur aanpassen. Tegelijk geven we aan dat we geen zaken hebben wat er in die andere democratie wordt beslist, maar dat we Vlaanderen willen verdedigen', aldus de N-VA-directeur.