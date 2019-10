Jong N-VA StuAnt is de naam van de Antwerpse studentenvereniging opgericht door de partij van Bart De Wever. Le Vif/L'Express was aanwezig bij de geboorte van de nieuwe club op 8 oktober.

Dinsdag 8 oktober, de avond valt over Antwerpen. Getooid met gele en zwarte linten, steken studenten vrolijk het Hendrik Conscience plein over. Daar staat het standbeeld van de auteur van de roman De leeuw van Vlaanderen, het verhaal van de Guldensporenslag, symbool van het Vlaams nationalisme. Gehuld in de Vlaamse kleuren, zijn de jongeren op weg naar het café De Zwaan. Het is 20.00 uur, en een tiental jongeren drinken een pintje op het terras. Ze komen samen om de geboorte van een nieuwe Vlaamse nationalistische studentenvereniging in Antwerpen te vieren: Jong N-VA StuAnt.

...