N-VA-standpunt over VN-migratiepact: 'Inhoudelijk zeer problematisch'

'De partij maakt zich grote zorgen over de mogelijke juridische implicaties van het pact. De tekst gaat in tegen onze visie op migratie en volgens ons ook tegen het gevoerde regeringsbeleid', zo staat te lezen in een verklaring die het N-VA-partijbestuur aan persagentschap Belga heeft bezorgd. 'Deze inschatting zullen wij binnen de regering kenbaar maken, uitleggen en verdedigen", luidt het nog.

Discussie

Het partijbestuur boog zich maandagvoormiddag over het officiële standpunt tegenover het VN-migratiepact.

In het pact van Marrakesh worden niet-bindende afspraken gemaakt, onder meer om migratie zo ordentelijk te laten verlopen en mensensmokkel tegen te gaan. De tekst zal in december - na een proces dat in 2016 van start ging - ondertekend worden in de Marokkaanse stad Marrakesh.

Binnen de regering is echter discussie ontstaan over het pact nadat N-VA liet optekenen grote problemen te hebben met de tekst, terwijl premier Charles Michel (MR) in september, tijdens de Algemene Vergadering van de VN in New York, had gezegd dat ons land dat pact in Marrakesh zou ondertekenen.

De premier zei vorig week nog dat nog dat er pas in de weken na die Algemene Vergadering vanuit verschillende Europese landen vragen zijn gerezen over de tekst. De regering laat daarom een juridische analyse uitvoeren en overlegt met andere Europese landen.