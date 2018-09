N-VA ontkent agressie in coulissen Gentse gemeenteraad

Maandag sloeg Demircioglu zijn smartphone op de banken van de gemeenteraadszaal tijdens een rede van Sleurs over de boerkini, waarop hij kwaad de zitting verliet. Dinsdag escaleerde in een zijkamer van het stadhuis een ruzie met schepen Tapmaz. Een Turks gemeenteraadslid van Open Vld kwam toen tussenbeide. Het incident zou ingegeven zijn door aanhoudende pesterijen omwille van het N-VA-standpunt rond hoofddoeken in het onderwijs en de boerkini in zwembaden.

N-VA laat Demircioglu niet vallen en vraagt begrip.'We betreuren dit voorval, maar van fysiek geweld was volgens mijn informatie geen sprake', zegt fractieleider Elke Sleurs. 'N-VA wordt in Turkse media omschreven als extreem- en ultra-rechts. Ömer Faruk is al meermaals kop van Jut geweest en zelfs zijn familie wordt door de mangel gehaald.'

De oppositiepartij spreekt van intimidatie, pesterijen en zware sociale druk in de marge van de verkiezingen. N-VA is in Gent tegen het dragen van religieuze symbolen als de boerkini in het zwembad of de hoofddoek op school. 'Ömer Faruk heeft een genuanceerde mening over levensbeschouwelijke thema's als de hoofddoek, maar hij is ook een moslim. Voor mensen als Ömer Faruk zal er altijd een plaats zijn binnen onze partij', besluit de Gentse N-VA. De politie onderzoekt het incident van dinsdagnacht.