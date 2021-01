De N-VA waarschuwt voor de gevolgen van een wetsvoorstel van DéFI om het persoonlijk contact voor broers en zussen in te schrijven in het Burgerlijk Wetboek en om kinderen vanaf 12 jaar de kans te geven naar de rechter te stappen.

Vlaams parlementslid Lorin Parys vindt de bepaling dat broers en zussen samen geplaatst moeten worden 'une fausse bonne idée': in theorie is het mooi, maar in de praktijk valt het moeilijk uit te voeren.

'Eén pleeggezin vinden dat 2 of 3 kinderen tegelijkertijd kan opvangen, is zoeken naar de Heilige Graal', zegt hij. 'Kinderen hebben beter elk een plaats apart als hun thuissituatie onveilig is, dan geen plaats samen.' Voor Parys dreigt het voorstel er 'voor te zorgen dat er minder kinderen in pleegzorg of in een voorziening terechtkomen en meer kinderen in een onveilige thuissituatie blijven. Dat zullen we nooit aanvaarden'.

Hij verwijst naar het Vlaams regeerakkoord dat investeringen voorziet in gezinshuizen, een vorm van professionele pleegzorg die een vervangende thuissituatie creëert voor maximaal vier kinderen.

Vanaf 12 naar de rechter

Kamerlid Kristien Vanvaerenbergh waarschuwt dat de invoering van het recht voor kinderen om vanaf 12 jaar naar de rechtbank te kunnen gaan om hun recht af te dwingen. 'Dit aspect van het voorstel is onvoldoende besproken in de Kamer. Kunnen kinderen die langetermijngevolgen voldoende inschatten? Experts vrezen bovendien dat deze kinderen, die vaak al heel wat hebben meegemaakt, daardoor in nog conflictueuzere situaties terecht komen', vreest ze. 'Onze maatschappij evolueert steeds meer naar minnelijke oplossingen en minder gerechtelijke procedures, maar voor kwetsbare kinderen zouden we dan de omgekeerde weg opgaan.'

Het voorstel werd woensdag in de Kamercommissie Justitie behandeld, maar de N-VA vroeg een tweede lezing, zodat de finale stemming in commissie nog niet plaatsvond.

