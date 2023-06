Wafelijzerpolitiek of slimme zet? N-VA kritisch over mariniers in Charleroi

Volgens verschillende bronnen zou een nieuwe component van de marine deels in Charleroi worden ondergebracht. Niet toevallig in de provincie van defensieminister Ludivine Dedonder (PS), zegt de N-VA. Experts reageren milder op het idee.

‘De haven is ideaal gelegen in het hart van Europa’, luidt het op de website van de autonome haven van Charleroi. Gesitueerd langs de Samber en het kanaal Charleroi-Brussel is ze een van de minder bekende Belgische havens. Met 5 miljoen ton vervoerde goederen speelt ze ook in een andere competitie dan pakweg de haven van Antwerpen, goed voor 230 miljoen ton.

Toch is de kans groot dat Charleroi binnenkort meer tot de verbeelding zal spreken als havenstad, verbonden met het water. Volgens meerdere bronnen zou minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) eraan denken om een deel van de marine onder te brengen in de Waalse stad.

De fuseliers maken deel uit van het STAR-plan van de regering, een langetermijnvisie op Defensie. De groep zou instaan voor de bescherming van de Belgische havens, een taak waarvan de NAVO al langer vindt dat er te weinig wordt op ingezet. Minister Dedonder mikt op een eenheid van ongeveer 230 militairen, waarvan een deel opereert als reservekader.

Wat onderscheidt marinefuseliers dan van ‘gewone’ mariniers? Defensie-expert Sven Biscop (UGent/Egmontinstituut): ‘De fuseliers maken weliswaar deel uit van de marine, maar deze infanteriesoldaten opereren te land. Vaak worden ze specifiek getraind om landingsoperaties uit te voeren of om havens te bewaken, maar ze kunnen ook ingezet worden voor andere operaties.’

Pendelen

Zoals wel vaker bij discussies rond Defensie speelt niet alleen de vraag ‘wat’ er op til is, maar ook ‘waar’ iets gaat gebeuren. Dat een deel van de fuseliers in Charleroi zou worden ondergebracht, stuit op verzet van de N-VA. Wafelijzerpolitiek, noemt Kamerlid Peter Buysrogge het, de communautaire verdeling van overheidsmiddelen tot in het absurde toe. ‘Het is onlogisch dat mariniers in Charleroi gestationeerd worden’, zegt hij. ‘Toevallig in de stad waar PS-voorzitter Paul Magnette burgemeester is, toevallig in Henegouwen, de provincie van minister Dedonder.’ Het zou volgens de N-VA’er logischer zijn als de marine zich zou concentreren rond Zeebrugge, de locatie van de belangrijkste marinebasis, of rond grotere havens.

De minister zelf ontkent noch bevestigt de stationering in Charleroi, maar zegt wel dat ze kijkt naar een ‘geografische spreiding’.

Die redenering is zo gek nog niet, vindt Biscop. ‘Een eenheid als de marinefuseliers hoeft niet per se volledig aan de kust gelegerd te zijn. En voor de rekrutering is de spreiding van de krijgsmacht over de provincies wel nuttig.’

Een bron bij Defensie beaamt: ‘Voor een Franstalige is pendelen of zelfs verhuizen naar West-Vlaanderen een uitdaging. Een eenheid oprichten in een regio met veel werkloosheid, lijkt dan niet zo vergezocht.’ Bovendien zijn de afstanden in België van het binnenland naar de kust of andere havens niet bepaald groot, klinkt het.

Buysrogge erkent dat een ruime spreiding de rekrutering ten goede komt, maar ziet geen heil in het opdelen van de marinefuseliers. ‘Door een deel van de eenheid naar Charleroi te sturen, bevorder je de samenwerking niet.’