De lokale N-VA-afdeling van Machelen heeft voorzitter Steven Tielemans voor vier maanden geschorst. Tielemans zou verbaal en fysiek geweld gebruikt hebben tegenover de politie.

De lokale N-VA-afdeling van Machelen heeft voorzitter Steven Tielemans voor vier maanden geschorst. Hij wordt ook uit zijn functie als fractieleider gezet. Dat bevestigt Michel Van Neste, bestuurslid van N-VA Machelen, woensdag aan Belga. De schorsing komt er na een incident vorige week, waarbij Tielemans fysiek en verbaal geweld gebruikt zou hebben tegenover de politie.

Vorige week woensdag kwam Tielemans in opspraak na een incident met de politie. In het kader van een gerechtelijk onderzoek pakte de politie hem op. Zowel tijdens de overbrenging als tijdens zijn opsluiting reageerde hij erg agressief. Het politieverslag spreekt van "racistische uitlatingen, fysiek geweld, weerspannigheid, belediging en bedreiging van politieambtenaren".

Bovendien zou hij zijn positie als politieraadslid gebruikt hebben om de politiemedewerkers te bedreigen met represailles. Voor die gedragingen schorste het politiecollege van Vilvoorde-Machelen hem vorige donderdag met directe ingang als politieraadslid.

Daar komt nog een andere schorsing bij. De N-VA-afdeling van Machelen schorst Tielemans voor vier maanden. 'In samenspraak met het arrondissement wordt hij uit zijn functies als voorzitter en fractieleider van de partij gezet. Hij heeft zijn versie van de feiten gegeven, maar het is natuurlijk woord tegen woord. Het is bovendien erg gevoelige materie. We betreuren wel dat hij zijn verhaal nooit bij het politiecollege heeft kunnen doen', zegt Van Neste. 'We wachten nu de afloop van het onderzoek af, en beslissen dan of de schorsing verlengd wordt of dat Tielemans kan terugkeren.'

