Het VN-migratiepact, dat N-VA in december aanspoorde om uit de regering te stappen, is geen breekpunt om deel te nemen aan een volgende regering. Dat heeft Theo Francken (N-VA) zondag gezegd tijdens het migratiedebat in De zevende dag.

Het waren niet de moderatoren van het VRT-programma, maar het was Vlaams Belang-lijsttrekker Dries Van Langenhove die Francken vroeg of N-VA uit het Marrakeshpact zou stappen als de partij opnieuw deel uitmaakt van de regering. De voormalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken wees erop dat er een engagement geldt dat er een commissie komt van de Verenigde Naties die om de twee jaar het migratiebeleid tegen het licht houdt en er een rapport over maakt.

'Mijn voorstel is dat we daar niet aan meewerken, want we zijn het met een aantal doelstellingen uit het pact fundamenteel oneens', aldus Francken. Maar uit het migratiepact stappen, is volgens Francken 'juridisch niet evident'. 'Je kan niet uit een verdrag stappen', verduidelijkte hij.

Volgens Van Langenhove was de beslissing van N-VA om uit de regering stappen bijgevolg 'toneel'. 'Dan had u het even goed kunnen ondertekenen', oordeelde hij. Francken benadrukte dat hij de 'verantwoordelijkheid voor het migratiepact niet draagt'. 'We moeten er gewoon niet actief aan meewerken', benadrukte hij.

Huidig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) wees op de positieve aspecten van het migratiepact. 'Het is de eerste maal dat er duidelijke afspraken gemaakt worden over samenwerking, onder meer voor de terugnamen van asielzoekers', vond ze.

Justitieminister Koen Geens wees erop dat het in principe niet om een verdrag gaat. 'Het gaat niet om een verdrag, maar om een wilsengagement'. Maar als je een gedeelte daarvan niet wil uitvoeren, zal dat volgens Geens zonder CD&V zijn. 'Ik zou dan wel niet graag de Belgische ambassadeur in de VN-Veiligheidsraad willen zijn', voegde hij eraan toe.

Eerder in het VRT-programma liet ook premier Charles Michel verstaan dat er volgens zijn partij MR niet geraakt kan worden aan het migratiepact.