N-VA maakt eigen reportage over infiltratie van Grijze Wolven in andere partijen

. 'Dit staat gewoon open en bloot op de sociale media van die mensen. Als je een echt grondig onderzoek zou doen, dan zou je denk ik van je stoel vallen van de ranzigheid die zich daar afspeelt', zegt partijwoordvoerder Joachim Pohlmann.

In de video heeft de N-VA het over de 'almaar groter wordende invloed van het Turks ultranationalisme in Europa'. De Grijze Wolven zijn daar erg bedreven in, zeggen de Vlaams-nationalisten. Ze gaan op de foto met - vaak onwetende - politici, onder wie ook N-VA-Kamervoorzitter Siegfried Bracke, maar andere politici hebben sterkere banden met de extreemrechtse beweging, vertelt Pohlmann.

N-VA verwijst in de reportage onder meer naar een CD&V-kandidate in Lokeren, die op haar Facebookpagina foto's heeft gepost waarop ze te zien is op Grijze Wolven-bijeenkomsten en de Grijze Wolven-groet brengt. Een andere kandidaat uit Lier is op zijn sociale media dan weer lovend voor Devlet Bahçeli, de leider van de Turkse ultrarechtse MHP-partij achter de Grijze Wolven.

Infiltreren de Grijze Wolven in de politiek? Maak kennis met de Grijze Wolven en de MHP. Hun aanhangers zijn geïnfiltreerd in álle traditionele Vlaamse partijen en staan op tal van lokale kieslijsten. Geplaatst door N-VA op Donderdag 4 oktober 2018

N-VA vond ook enkele beelden terug van kandidaten op lijsten van Groen: één ervan gidst een plaatselijk Grijze Wolven-kopstuk door het asielcentrum in Houthalen-Helchteren, een andere spreekt van een 'zogenaamde' Armeense genocide. Voor de partij bewijst dat de infiltratie van de Grijze Wolven in lokale organisaties en de politiek. 'Dit is allemaal open en bloot op de sociale media van die mensen terug te vinden. Als je echt een grondig onderzoek zou doen, dan zou je denk ik van je stoel vallen van de ranzigheid die zich daar afspeelt', zegt partijwoordvoerder Joachim Pohlmann.

N-VA ziet het verhaal als een 'waarschuwing, ook voor onszelf', klinkt het. 'In het belang van de democratie mogen we de ogen niet gesloten houden voor extremisme. Partijen moeten proper zijn op zichzelf. Geen enkele partij ontsnapt daaraan', besluit Pohlmann.

Enkele lokale N-VA-kopstukken kwamen begin vorige maand nog in opspraak nadat in een reportage van de VRT was gebleken dat ze lid waren van de radicaal-rechtse beweging Schild & Vrienden.