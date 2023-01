N-VA klaagt slechte energiescore Brusselse sociale woningen aan

Van alle Brusselse sociale woningen met een energieprestatiecertificaat heeft ruim driekwart een label D, E, F of G. Dat zegt Brussels Parlementslid Mathias Vanden Borre (N-VA), die daarover een vraag stelde aan staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou (PS).

Van de 35.911 bewoonde sociale woningen in Brussel beschikt ongeveer 40 procent over een EPC. Van die woningen heeft 77 procent de score D, E, F of G. Amper 11 appartementen beschikken over de beste energiescore, A.

Volgens Vanden Borre wijst dat erop dat het merendeel van de Brusselse sociale woningen sterk verouderd is. “Sociale huurders betalen letterlijk de (energie-)factuur”, zegt hij. “Er is decennia te weinig geïnvesteerd en bovendien is het beleid te versnipperd om dit probleem aan te pakken.”

In Vlaanderen heeft iets meer dan een kwart van de sociale huurappartementen een energielabel D, E of F. Bij de eensgezinswoningen is dat bijna 54 procent, blijkt uit cijfers van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Een vijfde van de huurwoningen beschikte in 2019 niet over een energieprestatiecertificaat.