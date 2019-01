N-VA: 'Justitie te laks voor tienerpooier Moreno'

Volgens haar bewijst het geval-Moreno dat het strafuitvoeringsbeleid van minister van Justitie Koen Geens 'faalt'. Minister Geens zelf zegt dat hij zich als minister niet hoeft te verantwoorden voor de beslissingen van de magistratuur, maar dat de magistratuur volgens hem in dit geval 'een vrij correct parcours heeft gelopen'.

Er ontstond afgelopen weekend ophef over het lied 'Amigo' waarin Soufiane Eddyani het opneemt voor zijn rapvriend Moreno (echte naam Bilal A.). Die laatste werd eerder veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar voor tienerpooierschap.

N-VA-Kamerlid Sophie De Wit heeft niet enkel kritiek op het nummer over Moreno, maar ook op het justitiële parcours van Moreno. Volgens haar heeft Moreno van justitie verschillende 'gunsten' gekregen, maar heeft hij die kansen telkens 'verprutst'. Zo heeft hij zijn enkelband doorgeknipt en heeft hij zijn voorwaarden niet nageleefd. Daarna kreeg hij opnieuw een enkelband. 'Hoe 'vergevingsgezind' kan justitie eigenlijk zijn? Dat je werd veroordeeld tot zes jaar cel voor het aanzetten tot prostitutie van een minderjarige blijkt maar een detail. Deze casus toont nog maar eens aan dat het strafuitvoeringsbeleid van minister Geens faalt', meent De Wit.

'De magistratuur is onafhankelijk. Ik moet mij als minister niet systematisch verantwoorden voor de beslissingen van die magistratuur', zo reageerde minister Geens in De Ochtend. Volgens hem heeft de Antwerpse magistratuur 'op het eerste gezicht een vrij correct parcours gelopen' in dit dossier.

Verder wil de CD&V-minister zich niet uitspreken over de beslissing van het gerecht. Tegelijk roept Geens N-VA op om zijn plannen te steunen om de straffen bij recidive opnieuw op te trekken tot twee derde van de straf in plaats van een derde. 'Ik hoop dat N-VA ons steunt bij het herinstellen van die twee derde', aldus Geens.